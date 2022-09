Apucarana: CAPS AD promove palestra sobre prevenção ao suicídio

Da Redação

Nesta sexta-feira (09), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Apucarana promoveu uma palestra com o tema prevenção ao suicídio, ministrada pela psicóloga Mariane Curty e voltada para pacientes e familiares da instituição. A ação, que também foi marcada por um momento de confraternização, é realizada dentro da programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

“A população de Apucarana tem uma equipe multidisciplinar no CAPS AD que, entre outros serviços, desenvolve um trabalho de prevenção ao suicídio com seus pacientes. São psiquiatras, psicólogo, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente social e pedagogos”, informa o coordenador do CAPS AD, Amós Antunes.

De acordo com Antunes, além das consultas, os atendimentos incluem grupo de terapia álcool e droga, grupo de artesanato, grupo de expressão verbal, grupo de música e grupo de horta e jardim. O CAPS AD está localizado na Rua Jamil Soni, 174, bairro 28 de Janeiro, próximo a Guarda Municipal, em Apucarana.

No Brasil são registrados 14 mil casos de suicídio por ano. São diversas iniciativas no país que visam a prevenção ao suicídio: uma delas é o Centro de Valorização da Vida (CVV), uma organização que atende de forma voluntária, 24 horas por dia, pessoas que queiram conversar ou pedir ajuda, tudo de forma sigilosa.

O telefone do CVV é o 188 e você pode ligar de qualquer lugar do país. Também é possível acessar um chat pelo site da organização: cvv.org.br.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

