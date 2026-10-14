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TREINAMENTOS

Apucarana capacita servidores públicos em inteligência artificial, ética e gestão de equipes

Programação de três dias reúne profissionais de diversas secretarias no Salão Nobre para otimizar processos administrativos

Escrito por Da Redação
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Apucarana capacita servidores públicos em inteligência artificial, ética e gestão de equipes
Autor O primeiro encontro é dedicado inteiramente ao uso prático da inteligência artificial no setor público - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana iniciou uma ampla programação de treinamentos voltada para a modernização dos serviços públicos e a capacitação contínua do funcionalismo municipal. Na manhã desta quarta-feira, 14 de outubro, servidores de diversas secretarias reuniram-se no Salão Nobre do paço municipal para dar início a um ciclo de formações de três dias.

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O primeiro encontro é dedicado inteiramente ao uso prático da inteligência artificial no setor público, visando acelerar rotinas burocráticas, simplificar procedimentos administrativos e elevar a eficiência do atendimento prestado aos cidadãos. A agenda prossegue nos dias seguintes com conteúdos focados em programas de integridade, compliance e gestão do clima organizacional.

De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, a iniciativa cumpre o planejamento anual apresentado no evento 1 Ano de Gestão – 6 Meses de Futuro. O chefe do Executivo enfatizou a importância de manter o cronograma de qualificação em dia, salientando que “as ações previstas para os diferentes setores da Prefeitura continuam sendo colocadas em prática, mesmo diante de imprevistos, como o temporal que atingiu o município. A administração vem ampliando o uso de tecnologias para facilitar o trabalho das equipes, e esta capacitação faz parte das dezenas de formações disponibilizadas aos servidores municipais em diferentes áreas”.

As formações são promovidas pela Secretaria Municipal de Gestão Pública e conduzidas pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Pública, entidade de referência na capacitação profissional para órgãos governamentais. A CEO do IBGESP, Marina Macedo, detalhou a estrutura dos conteúdos e a relevância de preparar as equipes para manipular novas plataformas digitais de maneira responsável.

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Conforme observou a gestora, “os servidores lidam diariamente com informações sensíveis de cidadãos, contratos e procedimentos administrativos. Por isso, é fundamental conhecer as ferramentas de inteligência artificial e compreender os cuidados necessários para utilizá-las com segurança”. Ela reiterou ainda que as soluções tecnológicas funcionam como suporte ao trabalho humano e de forma alguma substituem a avaliação crítica dos profissionais, citando aplicações diretas como o acompanhamento de prazos, a revisão de minutas e a emissão de alertas de fiscalização.

O módulo inicial de inteligência artificial foi desenhado sob medida para os profissionais atuantes no processamento de licitações, compras e atos administrativos em geral, com o intuito de dar agilidade e precisão aos fluxos de trabalho. Conforme explicou o secretário municipal de Gestão Pública, Robson de Sousa Cruz, “o objetivo é apresentar ferramentas capazes de facilitar atividades complexas, acelerar procedimentos e dar mais eficiência ao trabalho cotidiano. Já os encontros de quinta e sexta-feira serão destinados às lideranças da administração, incluindo secretários municipais, superintendentes e diretores”.

A condução dos painéis sobre inteligência artificial ficou a cargo do professor Gustavo Melles, especialista na área, docente de MBA da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, colunista de rádio e fundador do portal BuscaIA.com. Durante a aula, Melles realizou demonstrações práticas em plataformas consagradas como ChatGPT, Claude e Gemini, orientando sobre como empregar a automação para sintetizar dados e estruturar documentos sem abrir mão da supervisão humana.

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O especialista alertou também para o ritmo veloz de atualização do mercado tecnológico, pontuando que se antes as novidades surgiam a cada trimestre, hoje o avanço da disputa comercial entre gigantes da tecnologia traz inovações semanalmente, o que torna a atualização profissional constante algo indispensável para o serviço público.

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A continuidade dos trabalhos na quinta e na sexta-feira trará o aprofundamento das diretrizes de governança e conduta, sob a orientação da professora Ana Beatriz Lopes, mestra pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, neuropsicopedagoga e especialista em Neurociências Aplicadas à Educação. A docente abordará aspectos de conformidade ética, segurança no processo de tomada de decisão por gestores públicos e a influência de um ambiente corporativo saudável no bem-estar das equipes e na satisfação final da comunidade. Todas as atividades acontecem ao longo de todo o dia, no Salão Nobre do edifício-sede da Prefeitura de Apucarana.

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