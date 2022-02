Apucarana capacita servidores para uso de novo sistema

Da Redação

Ao longo desta semana, os funcionários públicos da Prefeitura de Apucarana lotados no prédio central participam de treinamento para operacionalização do novo software de gestão. Com isso, o acesso ao prédio central da prefeitura e a alguns serviços online estão suspenso para o público externo até sexta-feira (4).

Apesar da ampla divulgação sobre a restrição de atendimento, a recepção municipal tem registrado um bom número de contribuintes à procura do atendimento presencial. “Paralelo ao treinamento, todos os servidores cumprem expediente interno”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Ele explica que a suspensão de atendimento ao público precisou ser regulamentada no período não só pela necessidade de capacitação dos servidores, mas sobretudo para migração das informações, hoje alojadas em vários sistemas, para uma nova e única base de dados – Atende.Net. “Pedimos a compreensão do cidadão. Não há outra forma de realizar a implementação do novo sistema sem que haja este intervalo de atendimento. A boa notícia é de que o novo software de gestão vai revolucionar o relacionamento entre a prefeitura e o cidadão, bem como aprimorar todos os serviços municipais”, revela o prefeito.

A nova ferramenta tecnológica, em implantação pela empresa IPM Sistemas Ltda – vencedora da licitação – irá modernizar os trâmites de documentos entre as repartições, agilizando o atendimento ao cidadão e possibilitará ao município ampliar a gama de serviços oferecidos de forma online através do site oficial – www.apucarana.pr.gov.br – e também por aplicativo. “Com a implantação do Atende.Net vamos ampliar a gestão da prefeitura dentro dos conceitos de cidade inteligente, cidade digital e cidade excelente”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

De acordo com ele, quando assumiu a administração, em 2019, a prefeitura tinha sete sistemas de gestão e os dados eram gerados em planilhas Excel. “A partir de agora teremos um único sistema de gerenciamento, que permitirá termos de fato uma ferramenta de controle e de gestão pública, e o cidadão terá literalmente a prefeitura na “palma da mão”, conectando-se à internet e podendo solicitar inúmeros serviços sem a necessidade de sair de casa”, detalha o prefeito.

O trabalho técnico de implantação do novo software de gestão tem acompanhamento da Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Superintendência de Tecnologia da Informação. “Além desta semana de capacitação, pelo contrato assinado com o município, a IPM Sistemas Ltda irá prestar assessoria direta ao longo dos próximos 60 dias, dando suporte técnico necessário para o estabelecimento das rotinas e também para sanar possíveis dúvidas dos servidores na operação da nova ferramenta”, revela André Burin, superintendente Municipal de TI.

Conforme Burin, o novo sistema possui alta disponibilidade pois o banco de dados fica hospedado 100% em nuvem. “Isso garante que o sistema estará sempre disponível, podendo ser acessado de qualquer lugar, bastando ter acesso à internet. Outra vantagem é a disponibilização de todas as informações, de todos os setores, numa plataforma única”, observa o superintendente.