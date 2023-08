Apucarana capacita mais de 700 pessoas no primeiro semestre

De janeiro a junho deste ano, mais de 700 pessoas foram capacitadas gratuitamente pela Prefeitura de Apucarana. O balanço abrange os cursos ofertados através do Programa Portas Abertas, criado na gestão do prefeito Junior da Femac, e do Centro de Oficinas da Mulher.

Somente no Programa Portas Abertas, foram entregues 585 certificados no primeiro semestre. “Trata-se de cursos que o Município adquire junto a entidades de excelência na área do ensino profissionalizante, como Senac, Sesi/Senai e Sesc. Os cursos são definidos partir das demandas apresentadas pelo setor produtivo e oferecidos gratuitamente à população”, reitera Junior da Femac.

Entre os cursos realizados nos primeiros meses deste ano pelo “Portas Abertas”, estão os de costura industrial, técnica de panificação, comunicação assertiva, pintor de obras, auxiliar de pedreiro e eletricidade automotiva básica. “Além disso, visando o primeiro emprego, tivemos turmas dos programas Jovem Cidadão e Pré-aprendiz”, completa Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total.

Neste período, o Centro de Oficinas da Mulher ofertou diversos cursos e entregou 166 certificados. “Na área de beleza e estética, desenvolvemos os cursos de cabeleireira, design de sobrancelhas, depilação e manicure. Na área da confecção, as capacitações ocorreram nos cursos de costura industrial de camisetas, costura moda afro, costura moda e modelagem, costura artística e costura moda infantil”, informa Angela Verenka, diretora do Centro de Oficinas da Mulher, acrescentando que também foi realizado o curso de defesa pessoal para mulheres.

O prefeito Junior da Femac afirma que a capacitação gratuita dos trabalhadores é um trabalho contínuo e, para o segundo semestre, as parcerias estão sendo ampliadas. “Para este segundo semestre, além do trabalho já realizado junto com o Sesi/Senai, Sesc e Senac, firmamos uma parceria com o Serviço de Aprendizagem Rural para ofertar cursos na área da agricultura. O primeiro será o de capacitação na produção de morangos, que começará ainda nesta semana”, pontua Junior da Femac.

