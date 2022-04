Da Redação

Apucarana busca novas adesões ao Programa “Brasil Mais”

Nesta sexta-feira (18), a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana comunica que permanecem abertas as inscrições para o Programa Portas Abertas/Brasil Mais Promovido pelo Governo Federal, em conjunto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e pelo Senai Paraná, o “Brasil Mais” vem sendo aplicado no município em parceria com a prefeitura, que adquiriu cotas da mentoria e, desde o ano passado, vem repassando de forma gratuita a todas as empresas filiadas a sindicatos ligados ao Sistema Fiep.

O prefeito Júnior da Femac destaca que, utilizando-se do método de mentoria lean (produção enxuta), a iniciativa capacita empresários, executivos, gerentes e colaboradores visando a melhoria da gestão empresarial, inovação de processos e redução de desperdícios com meta de aumento médio de produtividade acima de 20%. “Ao longo do ano passado a capacitação chegou a 72 empresas com comprovada eficácia. Todos os empreendimentos que concluíram os ciclos da consultoria registraram crescimento da produtividade industrial acima de 20%, algumas chegaram a até 43,57% de incremento”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

A maioria das adesões aconteceu junto a empresas filiadas ao Sivale – Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí e, na visão do prefeito, o retorno de produtividade já conquistado com os cases de Apucarana é um convite à adesão de mais empresas. “Contratamos 250 cotas junto ao Senai Paraná, muitos empresários já aproveitaram e outros estão em processo de capacitação, mas temos ainda muitas vagas a serem preenchidas. Convido os empreendedores da cidade que ainda não conhecem o Portas Abertas/“Brasil Mais” a buscarem mais informações junto à prefeitura ou ao próprio Senai. Não tenho dúvidas de que irão aderir ao programa no ato”, disse o prefeito Júnior da Femac, lembrando que a consultoria é gratuita a filiados ao Sistema Fiep

O diretor do Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana, Miguel Luiz Vilas Boas, explica que interessados em saber mais detalhes da consultoria empresarial gratuita, com foco na melhoria da gestão, inovação de processos e redução de desperdícios, podem realizar uma pré-inscrição junto ao portal da Prefeitura de Apucarana na internet (www.apucarana.pr.gov.br). “Na página principal do site, logo abaixo do balcão de atendimento virtual (O que você procura?), tem um carrossel de banners onde está também o do “Brasil Mais”. Ao clicar no anúncio, o empresário é direcionado para um “hotsite” onde encontra todas as informações necessárias e área de cadastramento visando adesão ao programa”, orienta Vilas Boas, que é um dos coordenadores municipais envolvidos na aplicação do “Brasil Mais”.

Ministrada em módulos que mesclam teoria, repassada de forma online, e consultoria presencial, o programa tem garantido maior qualificação para os processos e capacitação de colaboradores, segundo afirma o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope. “Os resultados têm sido fantásticos. Todas as participantes estão verificando ganhos importantes em competitividade”, afirma Estrope, que tem participado dos encontros presenciais acompanhado do superintendente de Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo, e do diretor do Centro Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas.

A analista comercial do Senai Apucarana, Daniele Cristina Araújo, que também acompanha as consultorias, reforça que os resultados das empresas que já participam do “Brasil Mais” são visíveis e muito positivos. “Grande parte das empresas que participam já verificam redução de desperdícios e crescimento de lucro durante o aprendizado, ou seja, antes mesmo de terminar a mentoria”, pontua Daniele. Ela frisa que o acompanhamento junto à empresa acontece por 12 semanas, totalizando 64 horas de mentoria.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.