Apucarana busca famílias acolhedoras para 16 crianças e adolescentes

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está com inscrições abertas para a nova capacitação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Atualmente, 16 crianças e adolescentes acolhidos em entidades sociais do município aguardam a oportunidade de viver temporariamente em um ambiente familiar, enquanto suas situações são acompanhadas pela Justiça e pela rede de proteção.

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O programa oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes que precisaram ser afastados do convívio familiar por determinação judicial, em razão de violação de direitos ou situações de risco. A proposta é garantir cuidado, proteção, convivência familiar e comunitária durante um período delicado, até que seja definida a possibilidade de retorno à família de origem, à família extensa ou o encaminhamento para adoção.

A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, explica que podem se candidatar pessoas ou famílias residentes em Apucarana há pelo menos dois anos e que possuam disponibilidade afetiva e emocional para o acolhimento temporário. “Entre os requisitos estão apresentar antecedentes criminais negativos, possuir renda familiar compatível com a manutenção da família e não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção”, esclarece.

Ela ressalta que o acolhimento familiar tem caráter excepcional e provisório, sendo vedado o pedido de adoção da criança ou adolescente acolhido. Também não há um modelo específico de família para participar do serviço. “Pessoas solteiras, casais com ou sem filhos e diferentes configurações familiares podem se candidatar. O principal é compreender que o acolhimento não se trata de adoção, mas de oferecer cuidado, proteção e pertencimento”, afirma Fabíola.

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A assistente social do programa, Priscila de Camargo Xavier, explica que, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o acolhimento deve ocorrer pelo menor tempo possível, priorizando o direito à convivência familiar e comunitária. “Durante esse período, as famílias acolhedoras recebem acompanhamento contínuo da equipe técnica e uma bolsa-auxílio mensal destinada às despesas da criança ou adolescente acolhido”, informa.

A psicóloga do Família Acolhedora, Jéssica Sibelle Ferreira dos Santos Cândido, relata que as famílias inscritas e consideradas aptas participarão de uma capacitação preparatória nos dias 3, 5, 10 e 12 de agosto. “Os encontros terão como objetivo orientar os participantes sobre o funcionamento do serviço, os aspectos emocionais do acolhimento e os direitos das crianças e adolescentes”, diz.

Serviço

As inscrições para o Família Acolhedora de Apucarana devem ser realizadas por meio de formulário online. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Apucarana, pelo telefone celular/WhatsApp (43) 99654-6483 ou pelo Instagram @familiaacolhedora.apuca.

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O que é

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº 077/2017, é executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A sede do serviço fica na Rua Professor Erasto Gaertner, nº 418.