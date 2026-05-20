Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
APUCARANA

Apucarana busca famílias acolhedoras para 16 crianças e adolescentes

Programa social da Prefeitura oferece capacitação, acompanhamento técnico e auxílio financeiro para famílias que possam oferecer proteção

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 15:15:27 Editado em 20.05.2026, 15:15:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana busca famílias acolhedoras para 16 crianças e adolescentes
Autor O programa oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes que precisaram ser afastados do convívio familiar por determinação judicial - Foto: Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está com inscrições abertas para a nova capacitação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Atualmente, 16 crianças e adolescentes acolhidos em entidades sociais do município aguardam a oportunidade de viver temporariamente em um ambiente familiar, enquanto suas situações são acompanhadas pela Justiça e pela rede de proteção.

-LEIA MAIS: Polícia Civil investiga suspeita de maus-tratos contra crianças na Apae de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O programa oferece acolhimento temporário a crianças e adolescentes que precisaram ser afastados do convívio familiar por determinação judicial, em razão de violação de direitos ou situações de risco. A proposta é garantir cuidado, proteção, convivência familiar e comunitária durante um período delicado, até que seja definida a possibilidade de retorno à família de origem, à família extensa ou o encaminhamento para adoção.

A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, explica que podem se candidatar pessoas ou famílias residentes em Apucarana há pelo menos dois anos e que possuam disponibilidade afetiva e emocional para o acolhimento temporário. “Entre os requisitos estão apresentar antecedentes criminais negativos, possuir renda familiar compatível com a manutenção da família e não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção”, esclarece.

Ela ressalta que o acolhimento familiar tem caráter excepcional e provisório, sendo vedado o pedido de adoção da criança ou adolescente acolhido. Também não há um modelo específico de família para participar do serviço. “Pessoas solteiras, casais com ou sem filhos e diferentes configurações familiares podem se candidatar. O principal é compreender que o acolhimento não se trata de adoção, mas de oferecer cuidado, proteção e pertencimento”, afirma Fabíola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A assistente social do programa, Priscila de Camargo Xavier, explica que, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o acolhimento deve ocorrer pelo menor tempo possível, priorizando o direito à convivência familiar e comunitária. “Durante esse período, as famílias acolhedoras recebem acompanhamento contínuo da equipe técnica e uma bolsa-auxílio mensal destinada às despesas da criança ou adolescente acolhido”, informa.

A psicóloga do Família Acolhedora, Jéssica Sibelle Ferreira dos Santos Cândido, relata que as famílias inscritas e consideradas aptas participarão de uma capacitação preparatória nos dias 3, 5, 10 e 12 de agosto. “Os encontros terão como objetivo orientar os participantes sobre o funcionamento do serviço, os aspectos emocionais do acolhimento e os direitos das crianças e adolescentes”, diz.

Serviço

As inscrições para o Família Acolhedora de Apucarana devem ser realizadas por meio de formulário online. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Apucarana, pelo telefone celular/WhatsApp (43) 99654-6483 ou pelo Instagram @familiaacolhedora.apuca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que é

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº 077/2017, é executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A sede do serviço fica na Rua Professor Erasto Gaertner, nº 418.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acompanhamento crianças em risco eca famílias acolhedoras programa de acolhimento
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV