Apucarana bate recorde de calor neste sábado (23), afirma Simepar

Apucarana, no norte do Paraná, bateu o recorde de calor neste sábado (23), quando os termômetros marcaram quase 36ºC no período da tarde. Antes, a temperatura mais alta registrada no município foram 32,3ºC em 23 de agosto, em pleno inverno. A maior temperatura do Estado foi registrada em Capanema 40,2ºC, no sudoeste.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) essa onda de calor é a mais intensa dos últimos três anos. E para os próximos dias, a previsão é que os termômetros subam ainda mais. Com altas temperaturas e tempo seco, aumentam os ricos de incêndios ambientais na nossa região. No mapa divulgado pelo Simepar é possível verificar os níveis de intensidade.

Foto por reprodução/Simepar

DOMINGO

No domingo, o calor segue forte em todas as regiões, com valores mais elevados no oeste, noroeste e no norte podem chegar perto dos 40°C, segundo o Simepar



