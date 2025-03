Apucarana bate novo recorde de calor com 32,3ºC, segundo Simepar

continua após publicidade

Apucarana, no norte do Paraná, bateu um novo recorde de temperatura neste ano. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros marcaram 32,3ºC na tarde desta segunda-feira (24), com sensação térmica de 34ºC.

Outro município com recorde de calor é Cândido de Abreu, com 37ºC. De acordo com o Simepar, Capanema atingiu a temperatura mais alta desta segunda-feira com 37,5ºC.



A segunda-feira registra um forte aquecimento, principalmente no oeste, sudoeste e noroeste, com tempo estável em boa parte do estado, com variação de nuvens que representam a atividade convectiva em formação. O calor e a umidade presentes no estado, em especial na metade norte e leste, favorece a formação de chuvas isoladas e algumas trovoadas.

