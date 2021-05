Apucarana bate maior número de casos e ocupação de leitos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Apucarana bateu recorde de ocupação de leitos para Covid-19 e número de casos confirmados da doença nesta terça-feira (18). De acordo com a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), foram registrados 126 novos casos. Até então, o maior número de casos registrado na cidade em único dia ocorreu em 09 de dezembro de 2020, quando foram confirmados 112 infectados.

Outro dado alarmante é a superlotação dos leitos na cidade. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SESA), o Hospital da Providência, referência para tratamento da doença na região, registrou nesta data taxa de ocupação acima de 100% para as enfermarias adulto e infantil, além do setor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto.

O boletim aponta uma ocupação de 140% na enfermaria adulto do hospital, com 56 pacientes internados para 40 vagas. Na UTI adulto, a taxa de ocupação está em 105%, com 21 pacientes internados para 20 leitos contratualizados.

A enfermaria do Hospital Materno Infantil também ultrapassou 100% de ocupação nesta terça. No total, 6 crianças estão internadas para 5 vagas para Covid no setor, uma ocupação de 120%.

O boletim atualizado divulgado nesta terça-feira (18), pela prefeitura de Apucarana aponta que o município registrou 11.335 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 10.172 estão curados e 293 mortes pela doença.