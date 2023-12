Apucarana avançou 30% em atendimentos de assistência social

Siga o TNOnline no Google News

Os atendimentos na Secretaria Municipal de Assistência Social de Apucarana apresentaram um crescimento de pouco mais de 30% em 2023. Foram 54.251 atendimentos da população em geral durante esse ano, superando os 41.587 atendimentos realizados em 2022.

Os números foram apresentados nesta terça-feira ao prefeito Junior da Femac, em reunião com a secretária de assistência social, Jossuela Pirelli, e alguns membros da sua equipe de trabalho. A maior parte dos atendimentos sociais foi realizada nos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS.

“A Secretaria de Assistência Social mantém, atualmente, cerca de 70 tipos de serviços aos cidadãos apucaranenses. Entre ele destacamos a entrega de cestas de alimentos às famílias cadastradas e que se enquadram no programa; e o encaminhamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e que garante um salário mínimo por mês ao idoso”, informa o prefeito Junior da Femac.

A secretária de assistência Social, Jossuela Pirelli, cita ainda a emissão de laudos sociais em geral; castração sem custos de cães e gatos; atendimentos por meio do Programa De Bem Comigo (kits de higiene íntima para mulheres); e orientações às famílias, visando obter o direito às tarifas sociais da água e da energia elétrica, entre muitos outros serviços que orientam e auxiliam milhares de apucaranenses que buscam apoio na Secretaria de Assistência Social.

“Trata-se de um trabalho árduo e diário realizado por muitos servidores públicos, habilitados para ouvir e, na medida do possível, atender todas as demandas apresentadas pelas famílias que buscam ajuda do município, por meio dos nossos programas e das políticas sociais mantidas em Apucarana”, explica Jossuela Pirelli.

Segundo a secretária, estes diversos tipos de atendimentos à população, realizados na sede da Secretaria de Assistência Social e, principalmente, nos CRAS, são muito importantes. “Prestamos apoio a milhares de pessoas e famílias no nosso dia a dia de trabalho e isso nos dá muita satisfação pelo serviço social realizado”, assinala Jossuela.

Outro trabalho de destaque na área social é a manutenção dos Grupos Conviver, que agregam pessoas com idade a partir de 60 anos. Os encontros acontecem semanalmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), centros comunitários e paróquias, com atividades manuais como pintura, bordado, macramê, crochês, sob a coordenação de profissionais e oficineiros.

Todo material utilizado para a confecção de belas peças é fornecido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A secretária faz questão de frisar que esse é um dos compromissos da atual gestão, junto com toda equipe técnica da Secretaria de Assistência Social. “Em 2023 convocamos mais servidores concursados visando dinamizar a parte técnica com psicólogos, mais assistentes sociais e educador social. Isso contribuiu muito para reforçar a equipe e atender melhor as famílias apucaranenses, cumprindo nossa responsabilidade”, comenta a secretária Jossuela Pirelli.

