Apucarana avança na recuperação emergencial do pavimento

O prefeito Júnior da Femac tem acompanhado de perto o trabalho do setor de manutenção da malha viária. Os serviços, que acontecem em duas frentes, visam a recuperação emergencial do pavimento asfáltico em diversos pontos da cidade. Júnior pontua que a ação das constantes chuvas que vêm atingindo o município ao longo dos últimos meses causou danos significativos. “Nesta semana o clima colaborou e conseguimos executar um cronograma bastante amplo, atendendo a vários bairros”, comentou o prefeito, pontuando que o contribuinte pode solicitar o serviço de tapa-buraco pelo telefone 3427-8431, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

De acordo com o superintendente da Secretaria de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, estão sendo aplicadas diariamente cerca de 14 toneladas de massa asfáltica. “Estamos atuando com duas equipes, cada uma composta por um caminhão, sete operários e um encarregado”, explica Toshio.

Entre as regiões com trechos já atendidos com o tapa-buraco emergencial estão as dos jardins Iguatemi, Santa Helena, Esperança, Ponta Grossa, Araucária, Itália, Tami e Joaquim Vicente de Castro. “Também estamos com equipes de recuperação de danos na zona rural”, salienta o superintendente.

