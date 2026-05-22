Apucarana avança na pontuação do IPS Brasil 2026, diz prefeitura
Ao mesmo tempo, o município caiu no ranking nacional, da 998ª para a 1.204ª posição, e no Paraná, da 92ª para a 110ª colocação
Apucarana melhorou sua pontuação geral no Índice de Progresso Social Brasil 2026, passando de 63,15 para 64,07 pontos. A evolução mostra avanço em termos absolutos no conjunto dos indicadores sociais e ambientais avaliados pelo IPS. Ao mesmo tempo, o município caiu no ranking nacional, da 998ª para a 1.204ª posição, e no Paraná, da 92ª para a 110ª colocação, resultado que exige leitura técnica diante de mudanças metodológicas, recálculo de indicadores e uso de bases estatísticas de 2021 a 2024.
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O IPS Brasil é um índice que mede o desempenho social e ambiental dos municípios a partir de indicadores de resultado, e não de volume de investimentos. A pontuação vai de 0 a 100 e considera áreas como saúde, educação, segurança, moradia, saneamento, meio ambiente, inclusão social, direitos individuais e acesso a oportunidades.
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Entre os temas avaliados também aparecem indicadores que não dependem exclusivamente da ação direta da Prefeitura, como o funcionamento do sistema de Justiça, no que se refere ao tempo médio em dias até o primeiro julgamento de processos de varas de família e à porcentagem de processos baixados, além da representatividade política, medida pela paridade de gênero e de negros na Câmara Municipal.
Entre os avanços, o principal destaque foi a dimensão “Fundamentos do Bem-Estar”, que passou de 68,63 pontos em 2025 para 71,91 em 2026. O crescimento foi puxado especialmente pelo componente “Acesso à Informação e Comunicação”, que saltou de 74,68 para 85,26 pontos, indicando melhora expressiva em conectividade e acesso a serviços de comunicação. Também houve avanço em “Acesso ao Conhecimento Básico”, que passou de 79,31 para 81,59 pontos, reforçando uma trajetória positiva em indicadores ligados à educação básica.
Outro resultado positivo foi a recuperação em “Direitos Individuais”, que subiu de 27,17 pontos em 2025 para 34,44 em 2026. Embora o componente ainda permaneça em patamar baixo, a melhora indica avanço em uma área que integra a dimensão “Oportunidades”, justamente uma das mais desafiadoras do IPS. O relatório nacional aponta que essa dimensão costuma apresentar os resultados mais baixos no país, por reunir temas como direitos individuais, liberdades, inclusão social e acesso à educação superior.
A aparente contradição entre melhora da nota e queda no ranqueamento é explicada por dois fatores principais: a evolução relativa de outros municípios e as alterações adotadas no IPS Brasil 2026. A nova edição atualizou a base populacional usada no cálculo dos indicadores expressos em taxas, utilizando a população residente estimada pelo IBGE para o ano do indicador, quando disponível. Também houve ajuste técnico no indicador de assassinato de jovens, além do recálculo dos anos anteriores para garantir maior comparabilidade temporal.
Com isso, a queda no ranking não significa, por si só, piora absoluta da realidade social de Apucarana. Ao contrário, a nota geral subiu. O que ocorreu foi uma mudança no posicionamento relativo do município diante dos demais 5.570 municípios brasileiros avaliados, dentro de uma metodologia atualizada e com indicadores recalculados.
Outro ponto essencial para a interpretação é que muitos dos indicadores que influenciaram a queda de posições utilizam bases de 2024, 2023, 2022 ou até 2021. Isso ocorre em áreas como segurança, saúde, educação, inclusão social, meio ambiente, cultura, lazer, esporte, praças e parques. Portanto, parte expressiva do resultado divulgado em 2026 reflete situações medidas antes da consolidação das ações atualmente em andamento no município.
O levantamento também aponta áreas que exigem atenção contínua, especialmente em componentes ligados a oportunidades, inclusão social, saúde e bem-estar, liberdades individuais, segurança pessoal e meio ambiente. Em muitos desses casos, os indicadores utilizados pelo IPS 2026 têm bases anteriores à atual gestão, com dados de 2021 a 2024, como cultura, lazer e esporte, praças e parques em áreas urbanas, saúde, segurança, inclusão social e indicadores ambientais.
Por isso, a leitura desses resultados deve considerar tanto a defasagem das bases estatísticas quanto as mudanças metodológicas e o reposicionamento relativo de Apucarana diante dos demais municípios. Para a Prefeitura, os dados não devem ser tratados apenas como apontamento negativo, mas como instrumento de planejamento para orientar ações em áreas que já vêm recebendo investimentos, reorganização de serviços e novas políticas públicas a partir de 2025.
Para a Prefeitura, o IPS Brasil 2026 deve ser tratado como ferramenta de diagnóstico e planejamento, e não apenas como ranking. A melhora da nota geral mostra evolução em termos absolutos, enquanto as quedas em alguns componentes apontam áreas que exigem resposta contínua. O compromisso da gestão é usar esses dados com responsabilidade, reconhecendo os alertas, explicando corretamente a metodologia e transformando o diagnóstico em ações concretas. A leitura dos indicadores ajuda a orientar políticas públicas em áreas como saúde, assistência social, educação, segurança, meio ambiente, esporte, lazer e qualidade de vida, para que os próximos ciclos de avaliação reflitam os investimentos, reorganizações e ações iniciadas a partir de 2025.