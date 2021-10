Apucarana avança na estruturação da Estrada Bela

Da Redação

Um trecho de 450 metros lineares entre a Avenida Ayrton Senna, no Contorno Norte, e o Parque Ecorreligioso da Redenção, que integra o Roteiro Turístico Rural Estrada Bela do Barreiro, começou a ser urbanizado pela Prefeitura de Apucarana.

O prefeito Júnior da Femac destaca que o projeto da Estada Bela contará com um circuito de 12 quilômetros, onde já existem cerca de 20 empreendimentos ligados a gastronomia, como pesque-pagues e restaurantes rurais, vocação religiosa, como o Parque da Redenção, capelas, comercialização de plantas, entre outros atrativos. “Iniciamos com força a estruturação do acesso ao roteiro, priorizando este trecho entre a rodovia e o Parque da Redenção, onde nossa equipe executa no momento a construção de meio-fio e calçada em um dos lados da via”, explica o prefeito.

De acordo com ele, no início da “Estrada Bela” será construído um portal turístico. “Um marco de entrada recepcionando os visitantes que vão poder desfrutar de caminhos belíssimos seja em veículos automotores, pedalando uma bicicleta ou simplesmente caminhando. Este roteiro está sendo planejado com muito carinho pela prefeitura pois, além de garantir lazer de qualidade, também vai fomentar a renda de empreendimentos e famílias daquela região”, observa Júnior da Femac, salientando que todo o trecho, entre a rodovia e o parque, também será asfaltado. “Vamos viabilizar ainda um belo projeto de arborização, com plantio de mudas de cerejeira e hibisco junto ao passeio em construção”, revela o prefeito, salientando que ao longo dos 12 quilômetros do roteiro o visitante encontrá suporte completo e indicações através de placas turísticas.

No setor de mobilidade urbana, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, executa obras de drenagem das águas da chuva e construção de calçada na parte superior da barragem que dá acesso ao Núcleo Habitacional Tancredo Neves. “Também estamos realizando intervenções de melhoria no espelho d’água existente no local, aproveitando assim todo o recurso hídrico da região, o que terá como resultado final um local ainda mais bonito e atrativo à visitação”, diz o prefeito Júnior da Femac.

O trabalho, explica ele, será finalizado com paisagismo, envolvendo plantio de grama nos taludes da barragem. “Importante ressaltar que a mobilidade urbana é um dos setores prioritários da atual gestão. Faz parte do Projeto Viver Mais 80, que busca construir uma cidade acolhedora, principalmente os idosos”, lembra o prefeito. Ele informa que os serviços, tanto da Estrada Bela, quanto do Núcleo Tancredo Neves, são coordenados pelo superintendente da pasta, Helligtonn Gomes Martins (Tom).