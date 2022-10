Apucarana avança à final e se classifica para a elite do Paranaense

Da Redação

Time feminino de Apucarana finalista da Série Prata

A equipe da Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) conquistou no domingo (23), no Ginásio Lagoão, a classificação para a final do Campeonato Paranaense da Série Prata e, ao mesmo tempo, o acesso para a Série Ouro em 2023.

Sob o comando do técnico Adenilsom de Souza, o “Like”, a AFFA derrotou a equipe de Colombo pelo placar de 3 a 1 no tempo normal e, na prorrogação, empatou em um gol, carimbando o passaporte para a elite do futsal feminino do Paraná no próximo ano.

Os gols do time apucaranense foram marcados pelas jogadoras Thaynara (2), Andreia e Giovana Souza. Thayssa e Natalia descontaram para a equipe do Sul do Estado. A equipe de Apucarana precisava vencer, independente do placar, para levar o jogo à prorrogação, visto que no jogo da ida foi derrotada em Colombo, também por 3 a 1. Na prorrogação, com o empate em 1 a 1, as apucaranenses eliminaram o adversário por terem feito melhor campanha durante o torneio.

As finais serão disputadas nos dias 12 e 19 de novembro, contra o Rio Branco de Paranaguá. O primeiro confronto será no litoral e o segundo no Lagoão, em Apucarana.

O prefeito Junior da Femac, ao lado do secretário de esportes, José Marcelino da Silva, o “Grilo”, fez questão de parabenizar as jogadoras e o técnico Like pela belíssima conquista para Apucarana. “Há mais de duas décadas Apucarana não conquistava vaga para a disputa da Série Ouro do futebol de salão do Paraná. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós apucaranenses, e ainda mais pelo valor simbólico dessa conquista, registrada dentro do mês da mulher, no outubro rosa”, comemorou Junior da Femac, acrescentando que a prefeitura tem dado todo o apoio necessário à equipe da AFFA.

“Ganhamos de um adversário muito difícil, com uma vitória de superação em todos os sentidos, dentro e fora de quadra e, agradeço ao prefeito Junior da Femac e a Secretaria de Esportes pelo suporte durante toda a competição. No ano passado batemos na trave na busca do acesso, mas graças a Deus esse ano podemos coroar o trabalho de temporadas anteriores”, destaca o técnico Like.

A ala Juliana disse que a Série Prata é muito competitiva. “Apucarana fez uma ótima campanha com 13 vitórias e apenas 3 derrotas em 16 partidas disputadas. Agora para a disputa da Série Ouro o nível será ainda mais forte, mas vamos jogar com muita determinação”, afirma Juliana.

A jogadora Andreia, que fez o primeiro gol da AFFA, estava muito feliz após a partida. “A alegria é muito grande e nós sabíamos que o jogo seria muito difícil, pois o time de Colombo é bom, mas entramos focadas e saímos com a vitória fazendo história no futsal feminino de Apucarana”, frisa Andreia.

A goleira Giovana Barbosa também comemorou muito a classificação. “Conseguimos o acesso que era o nosso principal objetivo, fizemos uma grande competição e agora vamos pra cima em busca da taça”, disse Giovana Barbosa.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário de Esportes de Apucarana, também enalteceu a equipe, lembrando que a maior parte das atletas estão juntas há 10 anos, desde o ensino básico. “As atletas e a comissão técnica estão de parabéns pela conquista do acesso e a classificação para a final da Série Prata. A equipe tem a melhor campanha, conta com um elenco muito forte e tem tudo para conseguir o título do campeonato da Série Prata”.

No jogo realizado no domingo a AFFA contou com as atletas Giovana Barbosa, Fabiane, Emyli, Juliana, Thaynara, Giovana Souza, Andreia, Erika, Bruna, Fabrícia, Liliane, Ana Guedes, Raelly e Verônica.

