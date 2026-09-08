Apucarana avança 33 posições e entra no Top 100 dos municípios mais competitivos

Dados repassados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) à Prefeitura de Apucarana mostram um avanço expressivo do município na 7ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo CLP, em parceria com a Gove Digital. Apucarana saltou da 119ª para a 86ª colocação no ranking nacional, avançando 33 posições e entrando no Top 100 entre os municípios mais competitivos do Brasil. O levantamento avaliou 423 municípios brasileiros com população superior a 80 mil habitantes, o que representa 60,5% da população do país.

-LEIA MAIS: Festoque 2026 bate recorde de público e supera 47 mil visitantes



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme os dados repassados pelo CLP, além do avanço na classificação geral, Apucarana alcançou a primeira colocação no Brasil, na Região Sul e no Paraná em Transparência Municipal e avançou 163 posições no ranking nacional no indicador de Funcionamento da Máquina Pública. O município também ficou em primeiro lugar no país, na Região Sul e no Paraná nos indicadores de combate à Mortalidade Materna e Destinação do Lixo, além de alcançar a liderança estadual na educação em tempo integral, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Na área econômica, avançou 51 posições no Brasil no indicador de crescimento da renda média do trabalhador formal, chegando ao 7º lugar no Paraná.

Na Região Sul, Apucarana passou da 36ª para a 30ª posição e, no Paraná, avançou da 15ª para a 12ª colocação. Ao avaliar os resultados apresentados pelo ranqueamento, o prefeito Rodolfo Mota salientou que os dados representam o resultado esperado pela administração, que tem promovido mudanças estruturais na gestão local, com enfrentamento técnico e planejado de anos de atraso ocasionados por prioridades equivocadas.

“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Assumimos uma prefeitura com caixa insuficiente até para pagar a primeira folha do mandato e encontramos serviços e processos importantes ainda dependentes de papel, sem registro informatizado e sem a agilidade que o cidadão merece. Desde então, estamos promovendo uma transformação estrutural na gestão, com planejamento, modernização e desburocratização. Em pouco mais de um ano e oito meses, passamos de apenas 59 para 161 serviços públicos que podem ser realizados integralmente pela internet. Também revisamos e modernizamos o Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana, dando mais transparência e segurança para quem quer investir na cidade. São mudanças que muitas vezes não aparecem de imediato, mas que melhoram a eficiência da Prefeitura e criam um ambiente mais favorável para o desenvolvimento”, destacou o prefeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodolfo Mota avalia que avançar 33 posições e entrar no Top 100 entre os municípios mais competitivos do Brasil é motivo de satisfação, mas, principalmente, é um indicador de que as decisões tomadas estão produzindo resultados. “Ainda temos muito a fazer, mas esse reconhecimento reforça a nossa convicção de que Apucarana está avançando na direção certa”, destacou o prefeito, pontuando que os dados do Centro de Liderança Pública (CLP) corroboram outros levantamentos recentes, como o promovido pela Editora Abril/Veja Negócios, em parceria com a Austin Rating, que apontou Apucarana entre as melhores cidades do Brasil 2025, ocupando a 7ª colocação nacional em infraestrutura urbana e qualidade de vida e a 48ª colocação nacional na aplicação de recursos em Saúde e Educação entre os municípios de médio porte, com população entre 50 mil e 200 mil habitantes.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, também destacou os resultados de Apucarana no novo Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo CLP. Segundo ele, além do avanço na classificação geral, o município apresentou evolução em outros indicadores. “Também registramos evolução nos empregos do setor criativo e alcançamos a 3ª colocação estadual no indicador de acessos à telefonia móvel 4G. São resultados que demonstram avanços concretos e reforçam a importância de mantermos uma gestão voltada à eficiência, à transparência e ao desenvolvimento econômico e social de Apucarana”, afirmou Leiroz.

Segundo ele, os resultados mostram que Apucarana está avançando, mas também apontam os próximos desafios. “Nosso desafio agora é transformar esses resultados em mais desenvolvimento econômico, novos investimentos, empregos, renda e oportunidades para a população. Sob a liderança do prefeito Rodolfo Mota, estamos fortalecendo as empresas que já estão instaladas no município e ampliando as oportunidades de qualificação profissional. Temos motivos para comemorar, mas também temos clareza sobre aquilo que ainda precisa avançar e estamos trabalhando diariamente para isso”, salientou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leiroz acrescentou que o próprio ranking aponta alguns desses desafios, como o fortalecimento da inovação, a geração de empregos com maior valor agregado, o crescimento da renda e a atração e retenção de empresas e talentos. “Também precisamos aproximar cada vez mais a educação e a qualificação profissional das necessidades do mercado de trabalho. É essa conexão que pode transformar competitividade em oportunidades concretas para quem vive e trabalha em Apucarana”, concluiu.

O Ranking – Os Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios são ferramentas do CLP (Centro de Liderança Pública), com o objetivo de mensurar a capacidade dos entes federativos brasileiros em gerar bem-estar para a população. Com base em dados oficiais, os rankings oferecem um raio-X da gestão pública local a partir de indicadores estruturados em pilares como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade ambiental.