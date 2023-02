Apucarana autoriza compra de R$5,8 mi em medicamentos para a saúde

Da Redação

Apucarana aderiu em 2013 ao Consórcio lntergestores Paraná Saúde

O prefeito Junior da Femac assinou nesta sexta-feira (17) autorização para a compra de um grande lote de medicamentos. O valor previsto é de R$5,8 milhões, por meio de consórcio e de forma direta pela Prefeitura de Apucarana, visando suprir a demanda de medicamentos dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em atenção básica.

Conforme assinala o prefeito, do total previsto nestas compras, R$4,6 milhões são de recursos do Município; R$800 mil do Governo Federal e R$400 mil do Governo do Estado. “Tivemos um aumento de cerca de 10% no custo em relação a 2022, devido ao reajuste de preços por parte da indústria farmacêutica”, revela Lucas Liberatti, coordenador do sistema farmacêutico da Autarquia Municipal de Saúde.

O prefeito Junior da Femac lembra que Apucarana aderiu em 2013 ao Consórcio lntergestores Paraná Saúde, para a compra de medicamentos de atenção básica distribuídos pela Autarquia Municipal de Saúde. “A preocupação com a saúde é diária em nossa administração. Apucarana é uma das poucas cidades do estado que, além da farmácia municipal central tem uma farmácia municipal 24 horas”, destaca Junior da Femac.

O consórcio tem a sua atuação focada numa significativa economia nas compras conjuntas de remédios e insumos na área de saúde. “Por comprar em grande quantidade, o consórcio consegue medicamentos a preços mais baixos e, com isso, conseguimos comprar mais medicamentos com o mesmo dinheiro”, explica Júnior da Femac.

