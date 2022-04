Apucarana autoriza a compra de ônibus mais acessíveis

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, o secretário de gestão pública Nikolai Cernescu e a secretária de educação Marli Fernandes conheceram, na tarde de hoje (14), o mais novo ônibus lançado pela empresa Marcopolo/Volare para o transporte escolar. O principal diferencial do modelo Access é o piso baixo (low entry), que facilita o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida.

Segundo a secretária de educação, Marli Fernandes, atualmente 18 estudantes cadeirantes fazem uso do transporte escolar público. “Nos ônibus convencionais, equipados com elevadores, o embarque e desembarque de um cadeirante leva em média quatro minutos. Já no novo ônibus, que possui sistema de rebaixamento total do chassi, suspensão 100% pneumática e rampa, a operação poderá ser feita em poucos segundos. Isso facilitará bastante o trabalho dos motoristas,” explicou.

“O município tem o compromisso de garantir o acesso e a permanência dos estudantes com necessidades especiais nos CMEIs e Escolas. O transporte escolar é parte dessa inclusão. Por isso, eu estou autorizando a equipe de licitação a iniciar o processo de compra do novo ônibus. As crianças e jovens apucaranenses merecem o que há de melhor,” disse o prefeito Junior da Femac.

“Outra vantagem é que o novo ônibus, modelo Access, apresenta duas versões e o município pode escolher aquela que melhor atender às suas necessidades. A primeira configuração é composta de 21 assentos e um box para pessoas com mobilidade reduzida. Já a segunda tem 16 assentos e três boxes para cadeirantes,” detalhou o secretário Nikolai Cernescu.