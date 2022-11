Apucarana atinge 98,9% de vacinação contra pólio

Da Redação

A saúde de Apucarana ganhou destaque estadual nesta semana ao atingir quase 100% (98,9%) da meta de vacinação contra a poliomielite. É a maior cobertura obtida entre as grandes cidades do Paraná, conforme relatório da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

A meta de Apucarana é imunizar 6.944 crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses) e, de acordo com estatísticas da Sesa, o município já atingiu um percentual muito significativo, muito próximo de 100%, restando poucas crianças a serem imunizadas com a gotinha de proteção contra a paralisia infantil.

A campanha nacional contra a poliomielite terminou no dia 30 de setembro, mas o prefeito Junior da Femac, juntamente com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, decidiram prorrogar a imunização na cidade.

Com foco no objetivo de proteger pelo menos 95% das crianças do público-alvo, conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde, a prefeitura programou estratégias de vacinação durante o mês das crianças. Durante os cinco finais de semana de outubro equipes da saúde aplicaram doses da pólio em supermercados, no Shopping Centronorte, ginásio Lagoão, Praça Rui Barbosa e Espaço das Feiras.

Também em outubro, equipes volantes de vacinação percorreram, de segunda a sexta-feira, os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), num trabalho de abordagem aos pais, no momento de entrada e saída dos alunos. A Autarquia Municipal de Saúde ainda realizou a imunização da pólio em escolas da rede particular, em data e hora agendadas pela direção dos estabelecimentos.

“Toda essa mobilização deu resultado e é com grande alegria que alcançamos, até o final do mês de outubro, conforme atesta a Sesa, 98,9% de nossas crianças protegidas contra a paralisia infantil. Fizemos o dever de casa com louvor e quem ganha com isso são as nossas crianças que têm garantida essa importante proteção contra a paralisia infantil”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O presidente do Rotary Clube Apucarana, Leonardo Araújo, atribui o sucesso da vacinação contra a pólio à somatória de esforços encabeça pela prefeitura e Autarquia Municipal de Saúde. “Sem dúvida foi um grande trabalho do prefeito Junior da Femac na proteção de nossas crianças”, afirma Araújo que também deu sua contribuição, em nome do clube de serviço, ajudando na divulgação da vacinação, em especial a realizada na Praça Rui Barbosa.

As equipes de vacinação mereceram um agradecimento especial do secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega. “Nosso trabalho também alcançou esse resultado fabuloso graças às parcerias com a Autarquia Municipal da Educação, com os supermercados, shopping e escolas particulares. A contribuição de todos foi fundamental para alcançarmos o índice de 98,9%”, destaca Bachiega.

