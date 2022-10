Apucarana atinge 80,09% da vacinação contra a poliomielite; saiba mais

Da Redação

A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa em que o vírus destrói partes do sistema nervoso

Neste final de semana, a saúde de Apucarana atendeu a população com postos de vacinação em mercados, no shopping, no Ginásio Lagoão e, ainda, no Espaço das Feiras. Com isso, a imunização contra a paralisia infantil atingiu 80,09% da meta de vacinar um total de 6.9444 crianças.

A Prefeitura Municipal, por meio da Autarquia de Saúde, está realizando, ao longo deste mês de outubro, estratégias de busca ativa do público-alvo da Campanha Nacional Contra a Poliomielite, iniciada no começo de agosto.

O prefeito de Apucarana, Junior de Femac, falou sobre a ação realizada no município e seus resultados. A autoridade citou, ainda, que a vacinação continuará nos próximos finais de semana.

Com o balanço da vacinação realizada neste sábado e domingo, 5.562 crianças de Apucarana receberam a dose da pólio e estão protegidas contra essa grave doença da paralisia infantil. Estamos realizando busca ativa, como nos CMEI's, e nos próximos dois finais de semana continuaremos vacinando em locais de grande fluxo de pessoas. Queremos chegar a 95% do nosso público-alvo e não vamos medir esforço para que isso aconteça - Junior da Femac, Prefeito de Apucarana - Junior da Femac, Prefeito de Apucarana

Mercado Muffato, no bairro da Igrejinha;

Mercado Pereirinha, na Avenida Aviação;

Mercado Binelli, no Núcleo Afonso Camargo;

Shopping CentroNorte;

Ginásio Lagoão.

O secretário municipal de Saúde , Emídio Bachiega, reforça que Apucarana mantém nos próximos dois sábados e domingos, a estratégia de ofertar vacinação contra a poliomielite. Confira os locais:

No domingo, as doses da pólio estão à disposição das crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses), no Espaço das Feiras.

“Durante a semana equipes volantes de vacinação irão percorrer os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's), num trabalho de abordagem os pais no momento de entrada e saída dos alunos”, informa Bachiega

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

