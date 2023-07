Apucarana arma esquema de segurança para receber Jogos Escolares

Com a confirmação da participação de delegações de todas as regionais do Paraná, reunindo mais de 6 mil atletas de 20 modalidades esportivas, Apucarana finalizou nesta segunda-feira (24/07) o planejamento estratégico visando a segurança da fase final dos 69ª Jogos Escolares do Paraná (Jeps), que ocorrerá no município entre os dias 4 e 12 de agosto.

continua após publicidade

As ações, que vão envolver a vigilância 24 horas dos locais de alojamento, praças esportivas e também patrulhamento da cidade, visam garantir que membros das delegações, competidores e população possam acompanhar com tranquilidade as atividades. “Ao longo dos últimos anos Apucarana se consolidou como a Capital do Esporte no Paraná e, com certeza, mais uma vez iremos promover um grande e exitoso jogos escolares. Temos atuado de forma organizada, planejada para acolher e abraçar a todos e realizar mais uma histórica edição dos JEP’s. Tenho certeza de que todos os participantes certamente irão guardar somente boas recordações da competição em Apucarana”, pontuou o prefeito.

-LEIA MAIS: Mais de 6 mil atletas estarão na fase final dos 69ª Jeps em Apucarana

continua após publicidade

Os trabalhos de definição das estratégias de segurança contaram com envolvimento do responsável pelo comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), major Rangel Calixto, do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Reinaldo de Andrade, do GCM Ronaldo Honório de Lima, e do secretário Municipal de Esportes, Tom Barros. “Além da Polícia Militar e dos agentes da Guarda Civil Municipal, também vamos contar com suporte dos agentes de trânsito”, comenta De Andrade, citando que ao longo dos JEP’s dezenas de ônibus das delegações vão estar em deslocamento pelas ruas de Apucarana.

A competição – Voltada a atletas de 12 a 14 anos de idade, nas categorias masculina e feminina, a fase final dos JEP’s será disputada nas modalidades de atletismo, badminton, parabadminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, handebol, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa (regular e ACD), voleibol, vôlei de praia, voleibol sentado e xadrez (regular e ACD). A abertura oficial será no dia 4 de agosto, com a solenidade de abertura ocorrendo às 19 horas, no ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão).

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE), e da Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News