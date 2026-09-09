Apucarana, Arapongas, Jandaia e Sabáudia recebem veículos de resgate em desastres

Viaturas anunciadas pelo governador Ratinho Junior integram a maior entrega de equipamentos para enfrentamento a desastres da história do Paraná

Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Sabáudia estão entre os 68 municípios do Paraná que receberão novas caminhonetes 4x4 para reforçar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, parte de um pacote de R$ 49,7 milhões anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (09). As cidades estão na lista de contempladas com os veículos, que integram a maior entrega de equipamentos para enfrentamento a desastres da história do Paraná.

Frota moderna e equipamentos de última geração

O Governo do Estado adquiriu 110 caminhonetes Fiat Titano 4x4, com investimento de R$ 24,8 milhões. Desse total, 68 serão destinadas diretamente aos municípios e 42 alocadas em órgãos e unidades operacionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Os veículos têm capacidade de carga de até 1.020 quilos e reboque de 3.500 quilos, sendo ideais para transporte de equipes, materiais e ajuda humanitária em áreas de difícil acesso.

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Além das caminhonetes, o governo entregou oito robôs de combate a incêndio da empresa alemã Magirus, modelo Aircore TAF60X — os primeiros do Brasil. O investimento nos equipamentos foi de R$ 24,9 milhões. Os robôs serão destinados a oito bases do Corpo de Bombeiros estrategicamente posicionadas no estado: Paranaguá, Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

Os robôs operam por controle remoto, com fluxo de água de até 6 mil litros por minuto e alcance de até 90 metros, podendo ser usados em incêndios industriais, florestais, túneis, portos e refinarias. “São equipamentos para serem usados na contenção de incêndios de grandes proporções, em áreas industriais, portos, aeroportos e reservas florestais”, explicou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schünig. “Funcionam por controle remoto, o que preserva a vida dos nossos bombeiros.”

Objetivo é integrar órgãos e municípios para enfrentar o El Niño

O governador Ratinho Junior destacou que os investimentos fazem parte de uma estratégia ampla de preparação para o fenômeno El Niño, que deve trazer chuvas intensas e períodos de estiagem até março de 2027. “A previsão é que o El Niño siga até março, com previsão de muitas chuvas, inclusive nesta semana, mesclado com período de estiagem. Por isso, estamos reforçando o trabalho da Defesa Civil, em parceria com os municípios”, afirmou.

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Além da entrega dos veículos e robôs, o governo estadual promove ações preventivas com os municípios, incluindo limpeza de galerias, rios e bueiros, contenção de encostas e obras em áreas de risco, como no Litoral, Londrina, União da Vitória e General Carneiro. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) acompanha semanalmente a evolução do fenômeno, e a Defesa Civil orienta as prefeituras com treinamentos e simulações.

Lista de municípios contemplados com caminhonetes

Além de Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Sabáudia, receberão os veículos mais 64 municípios:

Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Alto Paraíso, Antonina, Campo Mourão, Cascavel, Centenário do Sul, Cianorte, Colombo, Contenda, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Floresta, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Francisco Beltrão, General Carneiro, Goioerê, Guaraqueçaba, Iguatu, Imbituva, Iporã, Irati, Iretama, Itaipulândia, Japurá, Jundiaí do Sul, Londrina, Lupionópolis, Mallet, Mandaguaçu, Marialva, Marmeleiro, Miraselva, Morretes, Munhoz de Melo, Ortigueira, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara, Porto Rico, Quatiguá, Querência do Norte, Ramilândia, Realeza, Rebouças, Renascença, Ribeirão Claro, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Santa Fé, Santa Isabel do Oeste, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Paraná, Sarandi, Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Terra Rica, Umuarama, União da Vitória e Vera Cruz do Oeste.

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Também receberão viaturas a Defesa Civil Estadual, os Núcleos de Atuação Regional da Defesa Civil em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Maringá, Paranaguá, Umuarama, Francisco Beltrão, Guarapuava e Irati, além dos batalhões do Corpo de Bombeiros de Londrina, Assaí, Mandaguari, Umuarama e Maringá.