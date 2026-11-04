Apucarana, Arapongas e todo Vale do Ivaí estão na rota de ciclone nesta quinta (05)

Alerta do Inmet aponta ventos com mais de 100km/h, fortes tempestades e possibilidade de granizo em toda região

Alerta de um ciclone extratropical coloca Apucarana, Arapongas e os demais 25 municípios do Vale do Ivaí sob a rota de fortes tempestades para esta quinta-feira (05). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e prevê ventos de até 100 km/h, chuva intensa e possibilidade de granizo.

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O alerta tem grau de severidade classificado como perigo e abrange 251 cidades do Paraná. A validade começa à 0h01 de quinta-feira e termina às 23h59 do mesmo dia.

Segundo o Inmet, a previsão indica acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. O volume também pode atingir entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento devem variar entre 60 e 100 km/h.

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O instituto alerta para riscos de queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações e alagamentos.

Além de Apucarana, o aviso inclui todos os municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). São eles: Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

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Arapongas, Mandaguari, Marialva, Sarandi e Maringá, também aparecem na relação dos municípios atingidos pelo alerta.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o risco de temporais será maior durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira.

A instabilidade está relacionada ao avanço gradual de uma frente fria sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil.

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A previsão indica que as tempestades devem perder intensidade a partir da tarde. Mesmo assim, novos episódios de chuva poderão ocorrer, principalmente nas regiões Leste e Norte do Paraná.

No Sudoeste, Oeste e Noroeste, as temperaturas devem permanecer mais elevadas, com máximas ligeiramente abaixo dos 30°C. Nessas áreas, o sol poderá aparecer entre nuvens.

Diante da previsão, o Inmet orienta que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento. Também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O Inmet ainda orienta que, se possível, aparelhos elétricos e o quadro geral de energia sejam desligados durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

As informações sobre o novo alerta foram publicadas originalmente pelo jornalista Thiago Danezi, do portal GMC Online, com base nas previsões do Inmet e do Simepar.

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Apucarana e Maringá já foram atingidas por tempestades

O novo alerta ocorre após tempestades que provocaram danos em municípios do Norte e Noroeste do Paraná.

Em Apucarana, um temporal registrado na noite de 21 de setembro de 2026 provocou destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. As rajadas de vento chegaram a 125 km/h.

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil Municipal em 24 de setembro, mais de 5 mil residências foram atingidas. O levantamento também apontou a queda de mais de 600 árvores e danos em 90% da rede elétrica no momento de maior impacto.

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O município teve a situação de emergência homologada pelo Governo do Paraná após os estragos.

Mais recentemente, Maringá (PR), que não integra o Vale do Ivaí, também foi atingida por uma tempestade. Na madrugada de segunda-feira (02), a cidade registrou danos em imóveis, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

O Simepar confirmou nesta quarta-feira (04) que o fenômeno registrado em Maringá foi um tornado de categoria F2 na escala Fujita. Segundo o órgão, os ventos associados ao tornado atingiram velocidades estimadas entre 180 e 250 km/h.

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A análise identificou um trajeto de aproximadamente 15 quilômetros, com danos em estruturas e na vegetação. Durante as vistorias, foram encontradas telhas arremessadas por mais de 1.300 metros.

Os episódios registrados em Apucarana e Maringá ocorreram antes do novo alerta emitido para quinta-feira (05). O aviso atual indica condições para novas tempestades, mas não significa que os fenômenos anteriores voltarão a ocorrer com a mesma intensidade.