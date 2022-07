Apucarana aprimora logística em programa de fertilização do solo

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Apucarana informou nesta segunda-feira (25) que a Secretaria da Agricultura está repondo o estoque de insumos destinados aos 215 produtores rurais que integram o Programa Municipal Terra Forte. A exemplo do que aconteceu no ano passado, mais 500 toneladas de calcário foram adquiridas pela prefeitura e estão à disposição de agricultores que necessitam promover a correção do solo agrícola.

A novidade para este ano é a alteração da logística de transporte do material, usado para corrigir a acidez do terreno. “Dentro do programa, a entrega deste insumo até a propriedade rural sempre aconteceu no modo a granel. Estudos recentes comprovam, entretanto, que há considerável perda do produto até sua destinação final, por isto estamos, a partir deste repasse, atualizando as técnicas de manejo e formato de acondicionamento do calcário, que passa a ser transportado em sacos de uma tonelada (bags)”, anunciou o prefeito Júnior da Femac, ao acompanhar o recebimento do primeiro lote de insumos junto ao núcleo de armazenagem localizado no antigo IBC da Vila Nova.

Das 500 toneladas de calcário adquiridas pela prefeitura, 350 toneladas são da qualidade calcítico e 150 toneladas da qualidade dolomítico. “O insumo já está à disposição do agricultor, que pode solicitar até 10 toneladas”, comunica Gerson Canuto, secretário Municipal da Agricultura. Ele lembra que a contrapartida do “auxílio municipal” é sempre “paga” proporcionalmente em produtos. “Em geral, frutas, verduras, legumes, que são destinados à alimentação escolar e também a entidades sociais do município”, ilustra o secretário. O telefone de contato com a Secretaria Municipal da Agricultura é o 3308-1435.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

