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Apucarana apresentará modelo de transparência e comunicação em congresso estadual

Durante o evento, o prefeito Rodolfo Mota receberá o título de Prefeito Inovador 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 19:54:30 Editado em 28.07.2026, 19:54:24
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Apucarana apresentará modelo de transparência e comunicação em congresso estadual
Autor Para o prefeito Rodolfo Mota, a inovação só faz sentido quando gera benefícios concretos para a população - Foto: Divulgção

Apucarana está entre as cidades convidadas a apresentar experiências de sucesso no 11º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, que acontece nos dias 5 e 6 de agosto, em São José dos Pinhais. Convidado pela Rede Cidade Digital para apresentar o case “Comunicação clara na prática: do portal à participação popular em Apucarana”, o prefeito Rodolfo Mota mostrará as iniciativas que levaram o município a conquistar o 2º lugar entre os 399 municípios paranaenses no Índice de Transparência da Administração Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Durante o congresso, ele também receberá o título de Prefeito Inovador 2026, reconhecimento concedido aos gestores que vêm se destacando pela implantação de soluções inovadoras na gestão pública.

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Para o prefeito Rodolfo Mota, a inovação só faz sentido quando gera benefícios concretos para a população. “Transformação digital não é apenas tecnologia. É fazer com que a Prefeitura esteja mais próxima das pessoas, oferecendo serviços mais rápidos, mais simples e mais transparentes. É isso que estamos construindo em Apucarana. Receber esse reconhecimento e compartilhar nossa experiência com gestores de todo o Paraná demonstra que estamos no caminho certo”, afirma.

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Os resultados dessa estratégia já podem ser comprovados por indicadores objetivos. O número de serviços públicos disponíveis pela internet mais que dobrou, passando de cerca de 60 para 152. Entre os exemplos estão o acompanhamento, em tempo real, das filas de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Pronto Atendimento Infantil (PAI), além da digitalização de diversos serviços de trânsito, reduzindo deslocamentos, simplificando processos e agilizando o atendimento ao cidadão. Os avanços também se refletiram na transparência da administração municipal. Já no primeiro ano da atual gestão, Apucarana saltou da 111ª para a 2ª colocação entre os 399 municípios paranaenses no Índice de Transparência da Administração Pública do TCE-PR, conquistando o Selo Diamante.

Esses e outros avanços na modernização dos serviços públicos serão apresentados durante o congresso, que reunirá gestores de diversas regiões do Paraná para compartilhar experiências de inovação na administração pública. A participação de Apucarana no evento também marcará a entrega do título de Prefeito Inovador 2026 ao prefeito Rodolfo Mota, em reconhecimento aos avanços da gestão na modernização dos serviços públicos e na ampliação da transparência.

Promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais, o 11º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes reunirá prefeitos, gestores públicos e especialistas para compartilhar experiências e discutir soluções voltadas à transformação digital dos municípios. Considerado um dos principais fóruns estaduais sobre inovação e modernização da gestão pública, o evento reforça o intercâmbio de boas práticas e o desenvolvimento de soluções que tornam os serviços públicos mais eficientes, acessíveis e transparentes.

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Apucarana Cidades digitais Gestão Pública inovação transparência
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