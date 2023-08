Apucarana apresenta tempo estável para a sexta-feira (4)

A sexta-feira (4) segue sem previsão de chuvas sobre o Paraná. Nevoeiros formam-se entre a madrugada e o amanhecer em vários setores (centro-sul, Campos Gerais e leste paranaense). Temperaturas ficam baixas nesses setores no início da manhã. Destaque para as temperaturas bastante elevadas entre as faixas oeste e norte do estado durante a tarde do estado.

A Cidade Alta terá as temperaturas estáveis como de costume no restante da semana. Mínimas de 14ºC, podendo chegar até os 27ºC de máxima para a sexta-feira. Sendo previsto a elevação do clima somente ao fim da tarde.

Em Apucarana teremos um dia com sol o dia todo, sem nuvens, assim como a noite também de tempo aberto e limpo. Seguimos sem previsão de chuva para o último dia útil desta semana.

