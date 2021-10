Da Redação

Apucarana apresenta projetos de turismo ao governo do Estado

A Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), apresentou ao governo do Estado os roteiros turísticos já implantados e novos projetos a serem desenvolvidos. A apresentação foi feita nesta terça-feira (05/10) durante encontro de representantes da Promatur em órgãos do governo estadual, como a Paraná Turismo e o Paraná Projetos. Na pauta das reuniões, estiveram assuntos como o roteiro da “Estrada Bela” e ainda a estruturação do turismo religioso.

Estiveram na capital do Estado, representando o Município, Andreia Patrícia Rinaldo, superintendente municipal da Promatur, e o turismólogo da pasta, Carlos Eduardo Bisca Freitas. No Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, eles foram recebidos pelo superitendente do órgão, Maurício Milazewski, que esteve acompanhado pela diretora de planejamento, Patrícia Antherino, pelo diretor administrativo Marcelino Manhani e pela arquiteta Katia Koti.

No Paraná Projetos, a equipe da Promatur buscou apoio para a elaboração do projeto paisagístico do roteiro turístico da Estrada Bela, que será estruturado na região do Patrimônio do Barreiro. “Fomos muito bem recebidos pela equipe, que está em fase de planejamento das ações para 2022 e o roteiro da Estrada Bela vem ao encontro deste planejamento”, afirma Andreia, informando que o órgão se colocou à disposição para desenvolver o projeto paisagístico da “Estrada Bela”.

Já na Paraná Turismo, a equipe foi recebida pelo presidente João Jacob Mehl, pelo diretor de marketing e inovação, Irapuan Cortes Santos, e pela assessora técnica da presidência, Priscila Cazarin Braga. “Entregamos materiais de divulgação do turismo de Apucarana e apresentamos as principais atividades do turismo realizadas em 2021, como roteiros turísticos, festivais gastronômicos e o site visite Apucarana. O presidente confirmou agenda em Apucarana no mês de fevereiro de 2022, quando acontecerá a oficina de atualização do MasterPlan 2020-2026, visando a retomada do turismo no Vale do Ivaí”, anuncia Andreia.

A equipe de Apucarana também aproveitou para tratar do turismo religioso, em reunião no Palácio Iguaçu com Eliseu Rocha, assessor de governadoria e que faz parte do grupo de trabalho do turismo religioso no estado do Paraná. “Além do site visite Apucarana, apresentamos os principais destinos turísticos religiosos do município”, completa a superintendente da Promatur.