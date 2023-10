Apucarana apresenta programação do 'Você Conectado ao Futuro' 2023

Apucarana vai realizar nos dias 20 e 21de outubro, no Clube de Campo Água Azul, o “Você Conectado ao Futuro 2023”. A edição deste ano contará com palestras, painéis, oficinas, meetups, batalha de pitch e demoday. A programação do evento foi apresentada ao prefeito Junior da Femac nesta quarta-feira (11/10) pela governança do Conecta Apucarana e entidades parceiras do evento.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac reforça que Apucarana terá dois grandes eventos na área de inovação em uma semana. “Serão dois eventos em sequência. Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, Apucarana vai dar a largada para o Ideathon, a maior maratona de inovação do Paraná. Na sequência, nos dias 20 e 21 de outubro, Apucarana vai realizar a quarta edição do Você Conectado ao Futuro”. Será uma semana em que Apucarana vai vivenciar e experienciar a inovação”, frisa Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Veja o que abre e fecha em Apucarana no feriado desta quinta (12)

continua após publicidade

Wanderlei Faganello, presidente do Conecta Apucarana e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), reitera que o “Você Conectado ao Futuro é o maior evento de transformação digital, inovação, tecnologia e empreendedorismo de Apucarana e do Vale do Ivaí. “O Conecta tem cinco anos de existência e o “Você Conectado ao Futuro” já está na quarta edição. É um evento que cumpre os objetivos do Conecta, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social através da criação de novas empresas, proporcionando um ambiente de inovação no município de Apucarana, melhorando a competitividade e ampliando o capital intelectual das empresas locais”, pontua Faganello.

Além dos palestrantes de renome nacional, o evento contará com meetups, batalha de pitch e demoday. “O meetup é uma roda de conversa, onde são passados alguns temas de tecnologia e há a interação com o público. As batalhas de pitch são apresentações de ideias de negócio que foram desenvolvidas ao longo do ano no Conexão Apucarana e no Conexão Jovem. Já o demoday é o momento em que as startups demonstram as soluções para determinadas necessidades do mercado”, explica Tiago Cunha, consultor do Sebrae e membro da governança do Conecta Apucarana.

As inscrições para o Você Conectado ao Futuro podem ser feitas pela internet, através do link https://www.sympla.com.br/evento/voce-conectado-ao-futuro-2023/2144715?share_id=whatsapp

continua após publicidade

Participaram da reunião de apresentação da programação a secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pirelli, e o superintendente municipal de Trânsito, Transporte e Inovação, Carlos Mendes. Também estiveram presentes dirigentes e representantes dos promotores do evento – Conecta, Acia, Sebrae e Prefeitura de Apucarana – e também dos apoiadores da iniciativa: Unespar, UTFPR, FAP, Sistema Fiep, Sicoob, Persis, Colégio Cerávolo e Núcleo de Educação de Apucarana.

O prefeito Junior da Femac solicitou que cada representante das entidades se manifestasse e eles destacaram a participação ativa do Município, especialmente na criação do Conselho e Fundo de Inovação. Também ressaltaram que Apucarana está na vanguarda no tocante à criação de um ambiente de inovação, salientando a união entre as entidades. Salientaram ainda que as ações desenvolvidas estão contribuindo para a atração de novos investimentos e também para uma mudança de perfil, notadamente dos estudantes que se envolvem em processos de inovação.

PROGRAMAÇÃO VOCÊ CONECTADO AO FUTURO

continua após publicidade

dias palestras oficinas meetups pitch e demolay 20 * 19h15 – O papel da liderança no fomento da cultura de inovação – com Bruno Stefani (Ex-CEO de Inovação da Ab Inbev) * 21h – Protagonismo Feminino na Inovação – com Alessandra Andrade – 14 h Inovação em Vendas – 17h Comportamento do Consumidor – 15h Jornada da Startup – 16h Inteligência Artificial – 17h Formação de Times – 18h Criatividade e Inovação 21 * 10h40 – Alta Performance – com Allan Costa * 13h – Transformação Digital – com Alex Monteiro *15h – O Poder da Experiência – com Fernando Kimura * 17h00 – Futurabilidade: Conectando pessoas, criando futuros – com Leila Navarro – 9h Criação de Pitch – 10h30 Desenvolvimento de Produtos – 14h Propósito que nos move – 14h CHATGPT BATALHA DE PITCH – 8h30 Conexão Jovem – 10h30 Conexão Apucarana DEMODAY: – 15h Conheça as Startups da Região

Siga o TNOnline no Google News