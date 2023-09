Apucarana apresenta previsão de chuva nesta sexta-feira (29); confira

A circulação dos ventos nos níveis médios da troposfera favorece o aumento da instabilidade sobre o Paraná na sexta-feira e contribui para a formação de nuvens com potencial para ocasionar chuvas em vários setores do Estado. Não há expectativa de volumes elevados de precipitação, mas entre o oeste e o noroeste algumas descargas atmosféricas devem ocorrer. No centro-sul, Campos Gerais e RMC, as temperaturas seguem amenas (valores mínimos perto dos 10°C).

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Em Apucarana, a sexta-feira (29) apresenta-se estável no quesito temperaturas, a mínima será de 15°C e a máxima poderá chegar aos 29ºC. A previsão do site oficial do Clima Tempo aponta que será um dia de sol com aumento de nuvens no período da manhã. Entretanto, na parte da tarde e noite poderá ocorrer pancadas isoladas de chuva.

Siga o TNOnline no Google News