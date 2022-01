Apucarana apresenta novos uniformes e materiais escolares

Da Redação

A secretária de educação Marli Fernandes apresentou, na tarde desta quarta-feira (26), ao prefeito Junior da Femac, ao vice-prefeito Paulo Vital e a representantes do legislativo, os novos livros didáticos, uniformes e materiais escolares que serão repassados no início do ano letivo aos mais de doze mil estudantes da rede municipal de Apucarana. Foram mostrados também os uniformes de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados aos auxiliares de serviços gerais, merendeiras, motoristas do transporte escolar, diretores, coordenadores, professores e estagiários. O investimento total é de aproximadamente R$ 6,5 milhões.

No primeiro dia de aulas, os alunos receberão um conjunto de materiais escolares correspondente à série em que estão matriculados. Os principais itens que compõem os kits do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são cadernos de linguagem, aritmética e desenho, agenda, lápis preto, lápis de cor, borracha, apontador, tesoura, cola, estojo, pastas e canetas esferográficas. Já o kit voltado às crianças da Educação Infantil inclui ainda tinta guache, giz de cera e massa de modelar. Somente na compra dos materiais escolares foram aplicados R$1.410.268,65.

Com relação aos uniformes escolares, cada aluno será contemplado com duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma jaqueta, uma calça e uma bermuda. A aquisição das vestimentas demandou recursos da ordem de R$1.294.080,00.

“Todas as peças do uniforme escolar são feitas com tecidos de excelente qualidade, nas cores azul, vermelha e branca. Eu adianto também aos pais que nós já estamos preparando um processo licitatório com o objetivo de adquirir tênis e mochilas para todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino,” anunciou o prefeito Junior da Femac.

Em 2022, outra novidade é que a Autarquia Municipal de Educação está adotando o Sistema Integrado de Ensino Maxi nas 35 escolas da sua rede, para as turmas do Infantil 4 (Pré I) ao 5º ano do Ensino Fundamental.

“Desde 2014, nós temos trabalhado na construção e implementação de um currículo único em todas as nossas unidades de ensino, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular do Paraná. A adoção do Sistema Maxi, neste momento, visa melhorar ainda mais a integração da proposta pedagógica e garantir a oferta de educação equitativa e de qualidade a todas as crianças apucaranenses”, explicou a secretária Marli Fernandes.

O Sistema Integrado de Ensino Maxi é composto por livro do aluno, livro do professor, agenda, plataforma digital, assessoria digital e avaliações. O material ainda inclui livros sobre a história e a geografia regional. O montante investido na aquisição do sistema é da ordem de R$ 3.931.099, 20.

A valorização dos profissionais da educação é outra prioridade da gestão Junior da Femac e Paulo Vital. Com esse foco, os auxiliares de serviços gerais, merendeiras e motoristas do transporte escolar estão sendo beneficiados com novos uniformes de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPIs), como calçados de segurança, luvas para altas temperaturas, aventais e cremes para mãos. Os diretores e coordenadores escolares também estão recebendo camisetas do uniforme e os professores e estagiários novos jalecos.

“O meu compromisso, como gestor, é dar condições para que os professores e servidores da educação possam realizar o seu trabalho da melhor forma possível e para que as crianças desenvolvam ao máximo as suas habilidades físicas, cognitivas e emocionais. Isso exige um planejamento minucioso. Eu faço questão de frisar que todos os produtos apresentados nesta tarde já foram pagos, com recursos próprios do município,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

O ano letivo está previsto para começar no dia 9 de fevereiro nos centros infantis (CMEIS) e escolas da rede municipal de Apucarana. A apresentação teve as presenças do presidente da Câmara, Franciley Preto de Godoi “Poim”, vereadores Marcos da Vila Reis, Recife e Jossuela Pireli.