Apucarana apresenta modelo do “Feirão do Emprego” para Arapongas

O coordenador da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, acompanhado do superintendente da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo, e Luiz Vilas Boas, do Centro de Qualificação Total, estiveram nesta segunda-feira (3) na Agência do Trabalhador de Arapongas. Eles foram recebidos pelo prefeito Sérgio Onofre; secretário de indústria e comércio, Paulo Grassano e Lilian Munhoz, coordenadora da Agência do Trabalhador de Arapongas. Na oportunidade, os representantes do prefeito Júnior da Femac apresentaram as estratégias desenvolvidas pela agência apucaranense na intermediação de mão-de-obra, bem como detalharam o modelo aplicado na atividade “Feirão do Emprego e Estágios”.

Conforme lembra Leiroz, no dia 23 de maio, uma comitiva de Arapongas, liderada pelo secretário da Indústria e Comércio, Paulo Grassano, esteve em Apucarana para conhecer nossas estratégias de atuação. “Explicamos a eles como funciona nossa busca ativa de vagas de emprego e também o nosso feirão do emprego”, citou Neno Leiroz.

Agora, de acordo com o coordenador da agência de Apucarana, foi feita uma nova reunião de trabalho para detalhar metodologias e estratégias. “Já recebemos visitas de várias agências da região e sempre estaremos à disposição para a troca de informações e apoio aos colegas que atuam na colocação de trabalhadores no mercado”, comentou Neno Leiroz.

