Apucarana apresenta aeronave que fará voos para Curitiba

A aeronave que será utilizada nos voos semanais de Apucarana até Curitiba foi apresentada na tarde desta terça-feira (21), no Aeroporto Municipal Capitão João Busse. Além do prefeito do município, o evento contou com a presença de empresários, representantes políticos de Apucarana e da região.

O avião:

Todos os voos da linha Apucarana/Curitiba serão realizados com o Cessna, avião monomotor e turboélice com capacidade para nove passageiros e dois pilotos. O interior é formado por três fileiras de poltronas e não há bagageiros sobre as poltronas.

Como trata-se de um modelo menor, não há cabine para os pilotos. Quem sentar na frente poderá acompanhar a atuação da tripulação.

De acordo com o fabricante, o Caravan precisa de apenas 626 metros para decolar com capacidade total. Todos os aeroportos paranaenses que receberão voos têm pistas com mais de mil metros de extensão.

Algumas características deixam o custo de operação mais baixo do que os demais, independentemente do tipo de voo. Por exemplo, a aeronave tem asa alta e um único motor turbo hélice com tecnologia semelhante à dos motores jatos, e pode atingir até 320 km/h.

História:

O modelo foi projetado pela empresa norte-americana Cessna na década de 80, em parceria com a FedExm. Na época as empresas buscavam um avião para operar em aeroportos pequenos e com boa capacidade de carga.

O resultado foi um avião com capacidade de pousar e decolar em pistas curtas ou terrenos irregulares, como terra ou grama.

Para comprar passagem:

A compra de passagens já está aberta no site www.aerosul.com.br da Aerosul Linhas Aéreas. O primeiro voo acontece na segunda-feira, dia 27 de setembro, com saída pela manhã, do Aeroporto Municipal Capitão João Bussi, e chegada em Curitiba, no Aeroporto Afonso Pena, em uma hora.

A companhia irá disponibilizar voos nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no início da manhã, na rota Apucarana-Curitiba. O retorno Curitiba-Apucarana será na terça, quinta e sexta, sempre no final da tarde. Veja:

Apucarana apresenta aeronave que fará voos para Curitiba - Vídeo por: Reprodução

A apresentação:

Empresários, autoridades políticas, militares e religiosas de Apucarana e região, representantes de faculdades, universidades e lideranças de diversos segmentos econômicos participaram nesta terça-feira (21/09), no Aeroporto Municipal Capitão João Busse, de um evento organizado pela prefeitura para apresentar detalhadamente a linha aérea Apucarana-Curitiba. O momento, comandando pelo prefeito Júnior da Femac, também serviu para muitos conhecerem a estrutura do aeródromo municipal, mantido pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

Júnior lembrou que Apucarana já estava inserida no Programa Voe Paraná, do Governo Estadual, mas que a pandemia prejudicou o início da operacionalização dos voos, que agora serão ativadas a partir da próxima segunda-feira (27/09) pela Aerosul Linhas Aéreas. “Fomos o último município a entrar e hoje somos o primeiro a iniciar viagens ligando o interior à capital, dentro do “Voe Paraná”. Uma conquista que não é só de Apucarana, mas de todo o Vale do Ivaí”, disse o prefeito Júnior da Femac que, bastante emocionado, discursou ao lado da esposa, a empresária Carmen Lúcia Izquierdo Martins.

O principal objetivo da linha aérea, lembrou o prefeito, é inicialmente atender a necessidade do setor produtivo local e regional. “Somos polo em inúmeras áreas: do vestuário, na produção de baterias, de caixas som, fortes na agroindústria e no setor logístico. Temos faculdades e universidades que somam mais de 10 mil acadêmicos. Apucarana também sedia encontros de várias comunidades religiosas e certamente esta linha aérea vai ser muito utilizada”, assinalou o prefeito, destacando que a conquista é fruto da visão do Governador Ratinho Júnior e de parceiros de Apucarana em Curitiba. “Temos um governador de 41 anos de idade que sabe da importância de integrar o Paraná. Esta linha também tem o trabalho do Dr. Beto Preto, guardião de Apucarana na capital, que tem um radar sempre ligado para trazer o que é bom para a cidade, e a marca de Guto Silva, secretário Chefe da Casa Civil, também um dos grandes responsáveis por esta linha aérea Apucarana-Curitiba”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

O governador Ratinho Júnior também participou virtualmente do evento. Ele enviou uma mensagem em vídeo onde enfatizou “a importância regional de Apucarana que, com o início da linha aérea, decola na rota da aviação mundial”, disse.

Inicialmente serão três saídas, sempre no início da manhã (segunda, quarta e sexta-feira), com destino ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba, e três retornos, sempre no final da tarde (terça, quinta e sexta-feira). O tempo de vôo é de cerca de 60 minutos. “Esta parceria entre Apucarana e região e a Aerosul já deu certo. Iniciamos com três voos semanais, mas temos aeronaves à disposição para voos diários, se for preciso”, anunciou Adilson dos Santos Silva, diretor-proprietário da Aerosul. Segundo ele, a empresa deve fechar em breve uma parceria que vai também garantir o transporte de encomendas entre Apucarana e a capital paranaense. “Assim como acontece já com os voos, onde os passageiros através do aeroporto internacional podem fazer conexões com o resto do Brasil e o mundo, também vai acontecer com encomendas”, revelou o empresário.

De acordo com ele, para 2022 a Aerosul possui um projeto ainda maior. “Temos aprovado uma linha com voo para 72 passageiros e vamos levá-la onde tem demanda. Esperamos que seja Apucarana, que tem um aeroporto maravilhoso”, disse Silva.Sócio-proprietário do Grupo Têxtil Apucarana, Felipe Alexandre Felipe Neto, destaca que agora Apucarana estará conectada com o mundo. “Muito importante esta conquista, que vem ao encontro do que o empresário de Apucarana e região necessita”, disse o empresário do grupo que emprega 850 funcionários e exporta para países das Américas do Sul e Central.

O empresário Armando Boscardin, da Apucarana Auto Peças, também lembrou que a linha aérea era uma necessidade antiga. “Não só para Apucarana, mas para toda região. Agora vai agilizar muito a vida dos empresários, que vão poder se deslocar para Curitiba com maior rapidez e segurança. Hoje o tempo de trabalho vale muito”, avalizou.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, considera que a linha aérea abre oportunidades para o empresariado. “Hoje vivenciamos um marco histórico, que vai trazer mais oportunidades para toda a região. Não tenho dúvidas de que a procura será grande e em pouco tempo teremos viagens diárias. Assim também como acredito que logo teremos uma conexão Apucarana-São Paulo”, disse Faganello, parabenizando o prefeito e todos os demais personagens envolvidos na conquista.

Durante o encontro, as instalações do aeroporto municipal foram abençoadas por líderes religiosos de Apucarana, entre eles o cura da diocese, Padre José Roberto Rezende, o presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região (CMEAR), pastor Sebastião Vieira, o presidente da Assembleia de Deus de Apucarana, pastor Daniel Acioli, e o ancião Santino Marcondes, da Congregação Cristã do Brasil (CCB).

Os prefeitos da região presentes no evento foram Emerson Toledo (Cambira), Lauro Júnior (Jandaia do Sul), Moisés Andrade (Rio Bom), Raimundo Severiano de Almeida (Bom Sucesso), Pedro Taborda Desplanches (Rio Branco do Ivaí), Natal Casavechia (Cruzmaltina), Moacir Andreola (Novo Itacolomi) e Paulinho Moisés (Califórnia). A Câmara de Vereadores de Apucarana esteve representada pelo presidente Franciley Poim.