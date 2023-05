Apucarana aplicou mais de 1,5 mil doses de vacina no último sábado

Com 1.517 doses aplicadas, a Prefeitura de Apucarana realizou no último sábado (27/5) o segundo sábado de mobilização para aumentar a cobertura da imunização contra a gripe no município, em especial entre as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos. A estratégia da Autarquia Municipal de Saúde é abrir Unidades Básicas de Saúde em diferentes bairros em quatro sábados seguidos.

continua após publicidade

No primeiro deles, no dia 20 de maio, foram aplicadas 993 mil doses. No final de semana passado foram imunizadas 1.246 pessoas contra a gripe, 148 contra a Covid e 123 com vacinas de rotina.

- LEIA MAIS: Municípios já podem aderir a programa de Atenção Primária; saiba mais

continua após publicidade

“Nosso objetivo de elevar ao máximo o número de apucaranenses contra a gripe está sendo alcançados. Foram 2.180 pessoas vacinas nos dois primeiros sábados da nossa campanha. A ação vai se repetir em mais dois finais de semana”, informa o prefeito Junior da Femac.

No próximo sábado (3/6) a vacinação vai acontecer em 11 Unidades de Saúde e 4 Centros Municipais de Educação Infantil, das 8 horas às 12 horas. A ação é coordenada pelas Autarquias Municipais de Saúde e da Educação, está acontecendo diferentes bairros a cada final de semana.

Confira abaixo os locais onde a vacinação vai acontecer no próximo sábado:

Foto por Prefeitura de Apucarana





Siga o TNOnline no Google News