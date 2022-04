Da Redação

Apucarana aplica vacina contra covid e influenza nesta sexta

Apucarana vacina nesta sexta-feira (29), pessoas com 65 ou mais com a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. A imunização continua ocorrendo das 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão. Será uma dose da Janssen.

Apucarana continua vacinando também a população adulta e também o público infantil a partir de 5 anos. A imunização da 1ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos.

A 2ª dose é para todos a partir dos 12 anos que receberam a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer; e a dose de reforço é para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª.

Gripe

Com atendimentos em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que contam com sala de vacina, Apucarana dá sequência à 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. O atendimento será de segunda a sexta-feira, entre 8 horas e 16h30.

A vacinação contra a gripe para crianças de seis meses a cinco anos incompletos, que estava prevista para acontecer na semana que vem, já vai ser realizada a partir desta quarta-feira (27), das 8h30 às 16h30, em todas as UBSs com sala de vacinação. É preciso levar documentos pessoais. E no sábado (30), acontece o dia D de vacinação.