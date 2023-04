Apucarana aplica vacina bivalente para população a partir de 18 anos

Da Redação

A vacinação segue de segunda a sexta-feira

Atendendo determinação do Ministério da Saúde, a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana começou a aplicar na tarde desta terça-feira (25) a vacina bivalente contra a Covid-19 para a população com 18 anos ou mais. O prefeito Junior da Femac conclama a população para receber esse importante reforço de proteção ao novo coronavírus.

“O imunizante está disponível em 16 Unidades Básicas de Saúde, de segunda-feira a sexta-feira, de 8 horas às 16h30, sendo que em 4 delas o horário é estendido até as 20h30”, informa o prefeito.

O imunizante já estava disponível para a faixa etária a partir de 60 anos, puéperas, gestantes e profissionais que saúde que atuam no SAMU, UPA e Hospital da Providência e Materno Infantil, pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, e ainda residentes em Instituições de longa permanência e funcionários dessas instituições.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, orienta que para recebe a vacina Pfizer bivalente a pessoa deve ter pelo menos o esquema primário completo da vacina contra a Covid, ou seja, ter recebido a 1ª e 2ª doses. É preciso também respeitar o intervalo de 4 meses da segunda dose ou do reforço. O imunizante bivalente também protege contra as subvariantes da cepa ômicron do vírus.

