Da Redação

Apucarana aplica reforço da Janssen a partir de sexta

Em live realizada na tarde desta quinta-feira (16), o prefeito Junior da Femac faz um chamamento para os apucaranenses imunizados com a vacina Janssen para que se procurem a dose de reforço contra covid-19 a partir desta sexta-feira (17) no Ginásio Lagoão. "Recebemos uma grande remessa da Janssen e agora podemos chamar todos todos que receberam a primeira dose dessa vacina para a dose de reforço, independente da idade", comenta o prefeito de Apucarana.

As primeiras doses de reforço desta vacina - inicialmente adotada como de aplicação única, mas com protocolo alterado recentemente - que chegaram ao município foram destinadas aos motoristas. A nova remessa abre possibilidade para completar o esquema de imunização dos demais vacinados. Segundo o prefeito, a vacina será ofertada a partir desta sexta-feira até a próxima segunda-feira (20), lembrando que a vacinação segue no final de semana. Para receber a vacina é preciso apresentar documentação e carteirinha de vacinação, no caso de doses de reforço.

O prefeito também fez um apelo à população lembrando que a central de vacinação da covid, que funciona no Ginásio Lagoão das 8h30 as 17 horas, continua ofertando primeira dose da vacina a todas as pessoas com mais de 12 anos, além da segunda dose para quem foi imunizado com as vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca e têm vacinação marcada até 20 dezembro; além da dose de reforço. "Vamos passar o Natal com a imunidade em dia. A Ômicron está chegando e é importante estar vacinado, procurem a vacina", comenta.