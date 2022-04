Da Redação

Apucarana aplica 1,2 mil doses da gripe no primeiro dia de vacinação

No primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, foram aplicadas 1,2 mil doses em Apucarana, nesta segunda-feira (4). O público alvo nesta primeira etapa da imunização é formado por idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde.

Somando esses dois grupos, a meta é vacinar 25 pessoas na cidade, sendo 23 mil idosos e 2 mil profissionais de saúde. As doses da influenza estão disponíveis em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no período de 8 horas às 16h30.

A imunização contra influenza segue até 3 de junho, sendo 30 de abril o dia D de mobilização. Este ano a vacinação acontece em duas etapas. A primeira, no período de 4 de abril e 2 de maio, é direcionada para idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que a quantidade de doses recebida pela Autarquia Municipal de Saúde prioriza os idosos, mas não é suficiente para atender todos os profissionais de saúde do município. Nesta semana estão sendo atendidos os que atuam setor público, como aqueles lotados em estabelecimentos que prestam assistência em saúde à população (UBS’s, UPA, SAMU, Centro Infantil, Escola da Gestante, Odontologia/CEO, Natta, Dermatologia, Central de Coletas, NASF, CAPS, Residentes e Equipe de Vacinação) e hospitais em contato direto com os usuários.

Profissionais de saúde do setor privado terão que aguardar a próxima remessa. A segunda etapa da campanha será entre 3 de maio e 3 de junho e abrangerá os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A meta é atingir pelo menos 90% destes públicos. A vacina trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan (SP) e todos os anos passa por atualização para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus identificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta campanha, a imunização protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

CORONAVÍRUS – A vacina contra a gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo a da Covid-19. A única exceção nestes casos é para crianças de 5 a 11 anos, que devem aguardar um período de 15 dias entre as vacinas Covid e Influenza.

Ainda segundo o documento, crianças que comparecerem a uma Unidade Básica de Saúde e ainda não tiverem sido vacinadas contra o novo coronavírus deverão, preferencialmente, receber o imunizante Covid-19 e agendar a vacina Influenza, respeitando o intervalo mínimo de 15 dias.