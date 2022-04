Apucarana aparece com destaque no novo mapa do turismo brasileiro

Da Redação

O Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, divulgou o novo Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e ações para promoção do setor em cada região turística do país. Dos municípios do Vale do Ivaí, apenas 13 estão no mapeamento de 2022, sendo que Apucarana aparece em destaque.

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac revela que o setor recebe atenção especial por parte da administração municipal, o que justifica o crescimento do “status turístico da cidade” em nível nacional. “Apucarana tem um grande potencial para o turismo que, por falta de incentivo, ficou adormecido. Com envolvimento do poder público e ousadia de empreendedores privados, estamos deixando esta página no passado, como mostra o novo mapa do turismo nacional”, diz o prefeito.

Júnior cita que o município é polo de uma grande região. “Gradativamente, através da nossa Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), temos ampliado a divulgação das nossas belezas naturais, novos roteiros turísticos, nossa gastronomia e nossa força econômica”, diz o prefeito, destacando o portal na internet “Turismo em Apucarana”, atualizado diariamente e que pode ser acessado pelo endereço http://www.visiteapucarana.com.br. “A cada dia um novo turista descobre Apucarana e se encanta com nossos belos parques ecológicos municipais e a extensa paisagem rural que conta com empreendimentos já consolidados em diversas áreas: vinícola, pousadas, restaurantes, pesque-pagues, entre outras atrações que fomentam o turismo em família e de aventura em meio à natureza, com destaque ao trecho da “Serra de Apucarana”, ilustra o prefeito.

continua após publicidade .

Um exemplo recente de incentivo ao setor do turismo, cita Júnior da Femac, é a estruturação de roteiros temáticos como o da Estrada Bela do Barreiro, na região do Contorno Norte de Apucarana. “Projetos que vão tornando a cidade ainda mais atrativa à visitação e conhecida como destino turístico, e que também está gerando interesse da Paraná Projetos, para que possam ser replicados em outros municípios do Estado”, elenca o prefeito, lembrando ainda do turismo de negócios. “Somos o maior pólo de produção de roupas, com destaque para o boné, jeans e camiseta”, complementa.

A secretária Municipal da Promatur, professora Maria Agar Borba, frisa que ao integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, Apucarana está credenciada a ações e recursos do Ministério do Turismo visando a ampliação do desenvolvimento da atividade turística local. “É um setor de fundamental importância na economia do nosso país, que gera emprego e renda para milhares de famílias”, realça a secretária.

Na nova classificação nacional Apucarana está na categoria “C”, em um ranqueamento de “A” a “E”. “Essa categorização leva em consideração alguns critérios como trabalhadores formais nas atividades do turismo, número de estabelecimentos de hospedagem, estimativa de turistas (domésticos e internacionais) e arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagem”, explica Maria Agar, secretária da Promatur.

continua após publicidade .

Os dados sobre o município são atualizados periodicamente através da Amuvitur (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo), que é um órgão de governança regional do turismo, e da Paraná Turismo, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, responsável pelo Turismo no Paraná. “Para estar na categoria “C”, a cidade precisa ter no mínimo oito estabelecimentos de hospedagem, 56 empregados do setor, média anual de 670 turistas internacionais e 41,7 mil turistas domésticos, e arrecadação federal média de R$488,6 mil”, revela Maria Agar. Segundo ela, a presença de Apucarana em destaque no novo ranqueamento é simbólica, pois o “Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem”.

FacebookTwitterWhatsapp