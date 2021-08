Da Redação

Apucarana anuncia vacinação para o final de semana

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, informou nesta sexta-feira (20), uma nova etapa de vacinação para o final de semana.

No sábado (21), a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 será para os jovens de 19 anos, também acontece a vacinação da segunda dose da AstraZeneca para aquelas pessoas que têm essa imunização agendada para o dia 21 de agosto.

A imunização é realizada no completo esportivo Lagoão e especialmente neste sábado o horário de atendimento será estendido, de 8 horas às 20 horas. Na live de hoje, o prefeito Junior da Femac também anunciou o cronograma de vacinação para mais dois dias.

No domingo, o atendimento, entre 8h30 e 17 horas, será da segunda dose da AstraZeneca para os apucaranenses que estão com esse agendamento para o dia 22 de agosto.

Já na segunda-feira (23) será a vez dos apucaranenses de 18 anos receberem a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, no horário também estendido, de 8 horas às 20 horas. “Chegou o grande dia. Dia 23 de agosto será a data em que Apucarana completa a imunização da população vacinável, ou seja, a partir dos 18 anos”, comemora Junior da Femac.

Ainda na segunda-feira, no mesmo local e horário, haverá imunização para as pessoas com a segunda dose da AstraZeneca marcada para o dia 23 de agosto. Para a primeira dose, é preciso apresentar o cartão do SUS ou CPF, documento com foto e comprovante de residência que pode ser conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, e ainda um documento bancário e contrato de aluguel.

Já para a segunda dose serão necessários cartão do SUS ou CPF, documento com foto e a carteirinha de vacinação em que está registrado o recebimento da primeira dose.

As pessoas que tiveram Covid-19 precisam aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas da doença para se imunizar contra o novo coronavírus. E ainda quem tomou algum tipo de vacina é necessário respeitar um intervalo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.