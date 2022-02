Da Redação

Apucarana anuncia vacinação para crianças de 5 a 11 anos

O prefeito de Apucarana, através de uma live, anunciou na tarde desta sexta-feira (4), que a vacinação para crianças contra Covid-19 foi retomada com a chegada de mais doses. Serão imunizadas crianças com idades entre 5 a 11 anos.

A imunização para a faixa etária já está disponível para aplicação no Lagoão e segue até segunda-feira (7), das 8h30 às 17h. A criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsável. É preciso levar a carteira de vacinação, documento de identificação da criança, documento de identificação com foto do responsável, além do comprovante de residência, com no máximo 90 dias.

"Nesta manhã recebemos mais um lote de vacinas pediátricas e vamos nesta sexta mesmo, a partir das 14h, já abrir a vacinação para crianças de 5 e 6 anos, com isso, chegamos na última idade que temos autorização para vacinar", disse o prefeito.

Paralelamente à imunização das crianças, a vacinação em geral contra a Covid-19 segue acontecendo normalmente de domingo a domingo, no Lagoão, das 8h30 às 17 horas. São imunizados com a 1ª dose os apucaranenses com 12 anos ou mais; a 2ª dose é para todos que recebem a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer; e a dose de reforço para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª.