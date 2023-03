Apucarana anuncia recuperação de “pontos críticos’ nas estradas rurais

Da Redação

O prefeito Júnior da Femac tem acompanhado de perto os trabalhos

Após concluir manutenção da estrada entre os distritos de Correia de Freitas e São Pedro Taquara, a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Apucarana confirmou para esta segunda-feira (13) o início da recuperação de danos causados pela ação das chuvas em pelo menos 20 estradas rurais.

O prefeito Júnior da Femac, que tem acompanhado de perto os trabalhos da patrulha rural mecanizada, salienta que os pontos críticos são situações em que a enxurrada causou atoleiro, entupimento de caixas de contensão e outros problemas que estão prejudicando a trafegabilidade. “Sabemos da importância da estrada para a produção e escoamento das riquezas do campo, estamos atentos a esta e outras necessidades e, com a melhora climática, esperamos avançar com os trabalhos de recuperação destes locais”, pontua o prefeito, agradecendo a compreensão dos produtores rurais. “Todos estes danos são resultado de uma longa temporada de chuva, que teve início ainda em dezembro do ano passado”, ressalta o prefeito Júnior da Femac, frisando que o prejuízo aos cofres públicos com problemas também causados à malha asfáltica está estimado em pelo menos R$1,5 milhão.

O superintendente de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, diz que os trabalhos devem ter início pela Estrada do Xaxim. “Conforme determinação do prefeito Júnior da Femac, trata-se de uma ação prioritária, mas que para sua execução depende da estiagem. Com o tempo colaborando, devemos iniciar a operação de recuperação emergencial nesta segunda-feira. Além da Estrada do Xaxim, temos serviço a executar em estradas da Gleba Cambira, no Galan, Tatuzinho, Salgadeira, Ferraz, Paineirinha, Saragoza, entre outras”, elenca Toshio.

Ao longo de março, a previsão é de que ocorra cerca de 150 milímetros de chuva, quantidade considerada normal para essa época do ano. “Apesar da quantidade de pontos a serem recuperados, são serviços localizados que vão demandar equipes de trabalho enxutas. Esperamos concluir esta força-tarefa em 30 dias”, projeta o superintendente, enaltecendo que, a partir da aquisição de novos equipamentos como caminhões, tratores, rolo-compactador, motoniveladora e retro-escavadeira, a patrulha rural mecanizada tem conseguido manter em dia as condições de conservação dos cerca de 600 quilômetros de estradas rurais de Apucarana.

