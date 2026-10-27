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CEMSA

Apucarana anuncia R$ 4 milhões para reconstruir canil municipal; veja

Complexo de 2 mil metros quadrados no Cemsa terá ala de atendimento veterinário, quarentena e capacidade para acolher até 400 animais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, anunciou na manhã desta terça-feira (27) um investimento estimado em R$ 4 milhões para a reconstrução e ampliação do Centro de Saúde Animal (Cemsa). A nova estrutura, financiada com recursos próprios do município, transformará o atual canil em um complexo moderno com ala própria para atendimento médico, prometendo ser referência para a região e para o estado do Paraná.

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O projeto abrangerá uma área de 2 mil metros quadrados e envolve, em sua maior parte, novas construções. A planta atende a rigorosas exigências do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, envolvendo também adequações de impacto ambiental.

"Essa é uma obra aguardada há pelo menos 15, 20 anos. Não é um projeto simples, tem toda uma complexidade. Esse canil tem toda a questão médica, de contaminação, de infecção. Recebemos cachorros com parvovirose e cinomose, então é preciso ter a separação na quarentena, além de uma ala de cirurgias e de recuperação", explicou o prefeito durante o anúncio.

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Após a conclusão dos trabalhos, que devem durar entre um ano e um ano e meio, o novo complexo terá capacidade para abrigar até 400 animais, sendo 200 cães e um espaço inédito para 200 gatos. Contudo, o Executivo reforça que a ampliação da estrutura e a criação do novo ambiente cirúrgico não têm como objetivo o acúmulo de animais no órgão público.


Apucarana anuncia R$ 4 milhões para reconstruir canil municipal; veja
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

"O que a gente menos quer fazer é resgatar o animal e colocar dentro de uma baia. A gente quer qualidade de vida para esse bichinho, por isso precisamos de famílias responsáveis para a adoção. Comportará até 400 animais, mas quanto menos a gente tiver aqui, melhor. É sinal de que a política pública está funcionando", pontuou Mota, destacando que a prioridade é oferecer suporte médico para que os animais resgatados possam ser doados com saúde.

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Sobre uma possível mudança nos protocolos de recolhimento de animais de rua — que hoje são limitados por lei —, o prefeito afirmou que qualquer alteração ou ampliação de atendimento só será discutida após a entrega da nova estrutura, visto que o local entrará em um longo período de obras.

Entrave histórico superado O anúncio da reconstrução só foi possível devido a um destrave jurídico recente. O terreno onde o Cemsa funciona pertencia à Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap). Apenas no início deste ano, após um acordo mediado pelo Ministério Público, o imóvel foi repassado definitivamente ao município, viabilizando o investimento de dinheiro público no local.

Com o projeto finalizado em conjunto pelas secretarias de Obras, Saúde e Meio Ambiente, além do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Ideplan), a prefeitura abre agora o processo de licitação. Por se tratar de um terreno em declive, a obra exigirá alto investimento inicial em terraplanagem e muros de contenção.

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Apucarana Centro de Saúde Animal Investimento Público Proteção Animal reconstrução de canil saúde animal
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