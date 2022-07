Apucarana anuncia pagamento do novo piso dos agentes de saúde

Da Redação

Apucarana foi uma das primeiras cidades do Paraná a anunciar apoio à causa dos Agentes Comunitários de saúde (ACS´s)

Nesta sexta-feira (08), a Prefeitura de Apucarana informou que o Governo Federal acaba de depositar o recurso referente ao novo piso dos agentes comunitários de saúde (ACS's). Segundo o prefeito Junior da Femac, os recursos já estão na conta do município e a diferença dos salários de maio e junho será paga de imediato, por meio de uma folha complementar. O valor referente ao mês de julho também já foi disponibilizado pelo Governo Federal.

O salário base dos agentes comunitários de saúde foi reajustado para a R$ 2.424,00. O valor pago anteriormente era de R$ 1.550,00. “Os agentes de saúde e de endemias de Apucarana realizam um grande trabalho. Desempenham papel fundamental no acolhimento da população, realizando ações de promoção à saúde e prevenção dentro da rede de atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS)”, frisa o prefeito, ratificando o compromisso firmado desde o mês de janeiro com a categoria e com a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Apucarana e Região (Sindspa).

O prefeito lembrou que Apucarana foi uma das primeiras cidades do Paraná a anunciar apoio à causa dos Agentes Comunitários de saúde (ACS´s). “Concordamos plenamente com a valorização dos agentes comunitários de saúde, pois são eles que fazem o atendimento domiciliar, que vão de porta em porta em todos bairros da cidade”, enfatiza Junior da Femac.

O secretário de saúde, Emídio Bachiega, também reafirmou o compromisso de manter o pagamento do piso salarial nacional a todos os 213 Agentes Comunitários de Saúde (ACS´s) e aos 64 Agentes de Combate às Endemias (ACE´s) lotados na Autarquia Municipal de Saúde (AMS). “A categoria é merecedora deste novo piso e, conforme anunciou o prefeito, vamos cumprir o compromisso assumido”, diz o secretário.

Bachiega explica que os ACS's são profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), desempenhando um trabalho que contribui significativamente para a saúde de Apucarana. “São eles que fazem o primeiro contato com a população, cadastram os moradores, fazem entrega de consultas e de exames agendados, e detectam problemas de saúde na região na qual atuam”, destaca o secretário, acrescentando que os ACE´s realizam o trabalho permanente de combate a dengue, zika e chikungunya.





