Apucarana anuncia pacote para colocação de 2.200 luminárias de LED

Os investimentos foram anunciados nesta quinta-feira (05/01) pelo prefeito Junior da Femac

A partir de fevereiro, a Prefeitura de Apucarana iniciará nova etapa de substituição da antiga iluminação por luminárias com tecnologia de LED. O novo pacote prevê a colocação de 2.200 novas luminárias, que atenderá mais de quinze regiões de Apucarana, incluindo distritos.

Os investimentos foram anunciados nesta quinta-feira (05/01) pelo prefeito Junior da Femac, após reunião de planejamento das ações de 2023 com o engenheiro eletricista, Lafayete Luz, responsável pelo grupo de trabalho de modernização da iluminação pública.

De acordo com Junior da Femac, Apucarana conta com 19.103 pontos de iluminação pública. “O trabalho de modernização iniciou na gestão do ex-prefeito Beto Preto, quando foram substituídas 5 mil luminárias. O trabalho teve continuidade na atual gestão, com a substituição de outras 7 mil luminárias e agora vamos colocar mais 2.200 lâmpadas de LED”, pontua Junior da Femac.

Com o novo pacote – continua Junior da Femac – a modernização atingirá 14.200 pontos da iluminação pública. “O objetivo é, na sequência, continuar avançando até modernizar todo o parque”, projeta Junior da Femac, reforçando que, além de proporcionar mais segurança para quem trafega pelas ruas, a modernização também induz o desenvolvimento das regiões atendidas.

LOCAIS CONTEMPLADOS

Nesta etapa, a iluminação de LED será levada às avenidas Itararé (situada no Jardim Ponta Grossa), Magno Cavalcante Cerqueira (localizada na região do Sumatra), Rio das Cinzas (N. H. João Paulo), América, Paraná e Carlos Schmidt, além de ruas no entorno da rodoviária.

“Nesta etapa também vamos fazer a conclusão da modernização nos distritos de Vila Reis e Pirapó, além dos jardins Aclimação e Morada do Sol. Na maioria do locais serão colocadas luminárias de LED na potência de 120 watts e nas principais avenidas colocaremos luminárias na potência de 200 watts”, informa o engenheiro eletricista Lafayete Luz.

Na sequência, conformem Lafayete, as luminárias com tecnologia de LED serão levadas para ruas do Bairro da Igrejinha, Núcleo Habitacional Parigot de Souza e Jardim Catuaí.

PROJETOS ESPECIAIS

O prefeito Junior da Femac lembra que o Município trabalhará em 2023 em projetos específicos, como a nova iluminação que integra as ações de revitalização da Rua Ponta Grossa. “Também daremos continuidade à colocação de postes republicamos na Oswaldo Cruz até o Muffato. Também vamos modernizar a iluminação no trecho compreendido entre a Praça do 28 e a Praça Rui Barbosa, fazendo a integração com a Praça Valmor Santos Giavarina”, completa Junior da Femac.

O prefeito lembra ainda que o planejamento de 2023 prevê ainda os trabalhos contínuos, como a troca de lâmpadas queimadas que é solicitava pelo 0800-600-1428, a iluminação em pontos de ônibus e também nos parquinhos infantis que são instalados.

