Apucarana anuncia obras de reforma e ampliação em 4 UBSs

O prefeito Junior da Femac anuncia obras de reforma e ampliação em quadro Unidades Básicas de Saúde no município. O recurso de R$ 700 mil acaba de ser garantido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

De acordo com o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, o valor será utilizado na obra de ampliação da UBS do Jardim Ponta Grossa (Maria do Café), e nas reformas das UBSs do Afonso Camargo (Eros Pacheco), Núcleo João Paulo (Raul Castilho) e Jardim Colonial (Antônio Sacchelli). “Para cada uma das três obras de reforma será destinado R$ 150 mil e para de ampliação R$ 250 mil”, informa Bachiega

O prefeito Junior da Femac agradeceu o empenho do secretário de estado da saúde, Beto Preto, por mais essa conquista para Apucarana. “As UBS são a porta de entrada da saúde pública e de grande importância para o funcionamento do sistema”, assinala Junior da Femac.

O superintende da Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Odarlone Orente, destaca que as quatro obras contemplam UBSs mais distantes, atendem grande fluxo de pessoas e são campos de estágio dos profissionais das residências médica e multiprofissional da AMS.