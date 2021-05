Apucarana anuncia nova etapa de vacinação para comorbidades

Continua após publicidade

A prefeitura de Apucarana vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (21) e domingo (23), 10 grupos prioritários das comorbidades, para faixa etária de 50 a 54 anos.

Será vacinado o grupo dos deficientes físicos, no qual estão incluídas pessoas com limitação motora, surdos, cegos, amputados, tetraplégicos, paraplégicos, entre outros. No momento da vacinação esse público deve apresentar um documento comprobatório como cartão gratuidade, cartão da Adefiap, RG com descrição ou ainda laudo médico com data inferior a 6 meses.

A imunização será no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para os que chegam a pé, de 8h30 às 17 horas.



Ao grupo das pessoas com deficiência intelectual permanente (síndromes mentais diversas) é solicitado o laudo médico com data inferior a 6 meses ou o cartão da APAE. Quanto aos autistas é preciso o laudo médico com data inferior a 6 meses ou carteirinha de autista expedido pelo município, estado ou governo federal.

Já o público com obesidade mórbida, com IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou maior que 40 terá o cálculo do IMC feito no momento da vacinação por nutricionistas e educadores físicos.

A vacinação também será para pacientes com doenças autoimunes, o como LUPUS, ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), EM (Esclerose Múltipla), Artrite Reumatoide, Polimialgia Reumática, entre outras. Na imunização dos pacientes oncológicos estão incluídos aqueles que realizaram ou realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia nos últimos seis meses.Esses dois públicos devem ter em mãos uma declaração médica com data inferior a 6 meses, que no caso dos pacientes oncológicos pode ser substituída pela carteirinha da oncologia.

Nos próximos três dias ainda serão vacinados hipertensos e diabéticos mediante apresentação do Cartão Hiperdia ou declaração médica original. Aos diabéticos também há a opção de mostrar o cartão de insulina que é emitido pela 16ª Regional de Saúde ou Autarquia Municipal de Saúde ou ainda pelo Programa Farmácia Popular.

A imunização também está aberta para pacientes transplantados, pessoas doenças cardiovasculares, cirrose hepática, anemia falciforme, talassemia maior e quem teve AVC. Eles necessitam de uma declaração médica com data inferior a 6 meses.

As pessoas com pneumopatias crônicas graves estão entre as pessoas que poderão tomar a vacina com a apresentação de laudo médico com data inferior a 6 meses.

Entre as pneumopatias constam doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibrose pulmonar, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave.

Além da documentação especificada para cada grupo, ainda será exigido de uma forma geral o cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.