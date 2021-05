Apucarana anuncia nova etapa de vacinação

Continua após publicidade

Apucarana avança amanhã (11) com a vacinação da Covid-19, com a primeira dose, em novos grupos prioritários das comorbilidades, dentro da faixa etária de 55 a 59 anos. Entre esta terça-feira e quinta-feira (13) serão imunizadas pacientes oncológicos, transplantados, pessoas doenças cardiovasculares e autoimunes, cirrose hepática, anemia falciforme, talassemia maior e quem teve AVC.

A vacinação para esse público será no Complexo Esportivo Lagoão, entre 8h30 e 17 horas. Ao anunciar a vacinação de pacientes com doenças autoimunes, o prefeito Junior da Femac cita como exemplos o LUPUS, ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), EM (Esclerose Múltipla), Artrite Reumatoide, Polimialgia Reumática, entre outras. Quanto aos pacientes oncológicos então incluídos aqueles que realizaram ou realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia nos últimos seis meses.

Além da documentação geral (cartão do SUS ou CPF e um documento com foro) que deve ser apresentada no momento da vacinação esse público que começa ser vacinado amanhã devem ter em mãos uma declaração médica com data inferior a 6 meses, que no caso dos pacientes oncológicos pode ser substituída pela carteirinha da oncologia.

O prefeito Junior da Femac lembra também segue até quinta-feira no Lagoão a vacinação de hipertensos e diabéticos de 55 a 59 anos, pessoas com síndrome de down, gestante e puérperas acima de 18 anos e renais crônicos que fazem diálise e hemodiálise. Também estão sendo vacinados no NATTA portadores de HIV com idade entre 55 e 59 anos. O NATTA está localizado na Rua Jamil Soni, ao lado da sede da Guarda Municipal.

Apucarana vacinou até ontem (domingo) 27.778 com a primeira dose e 11.493 com a segunda dose. Num balanço dos grupos mais recentes que tomaram a vacina, a Autarquia Municipal de Saúde soma 62 pessoas com síndrome de down, 23 renais crônicos, 2.117 hipertensos e diabéticos, 277 gestantes e puérperas e 257 trabalhadores da educação.Paralelamente à vacinação contra a Covid em Apucarana está ocorrendo a campanha Vacina Solidária, com a doação espontânea de alimento de perecível no local da imunização. A arrecadação já chegou a 8 toneladas.