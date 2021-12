Apucarana anuncia nova etapa da vacinação contra Covid-19

Da Redação

Durante live no Facebook, o prefeito Junior da Femac, e o secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, anunciaram uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19, em Apucarana. Nos próximos dias 11, 12 e 13 de dezembro, caminhoneiros e trabalhadores do transporte público poderão receber a dose de reforço do imunizante da marca Janssen, que chegou na cidade nesta sexta-feira (10).

Junior ainda reforçou sobre a importância da vacina, que está disponível para pessoas a partir de 12 anos. “Se você tem 12 anos ou mais, pode ir até o Lagão receber o imunizante. Tem muitos países sofrendo com a falta de vacina e aqui em Apucarana tem”, complementou.

Além disso, todas as pessoas com 60 anos ou mais, e profissionais da saúde e forças de segurança também podem receber a dose de reforço. No momento da vacinação os adolescentes precisam apresentar documentos de identificação (RG, CPF ou cartão do SUS) e comprovante de residência com no máximo 90 dias. Também devem estar acompanhados dos pais ou responsável.

O apucaranense que vai receber a 2ª dose terá que mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. A vacinação em Apucarana é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé. O horário é das 8h30 às 17 horas, porém, o atendimento está começando meia hora mais cedo do que vinha acontecendo anteriormente.