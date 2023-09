Apucarana anuncia mutirão de emprego para pessoas com mais de 50 anos

O Espaço das Feiras recebe nesta próxima terça-feira (3), das 9 às 17 horas, a primeira edição do Projeto “Empregabilidade 50+ Apucarana”. Idealizado pelo Fórum Desenvolve Apucarana e Câmara de Ensino Superior de Apucarana (Cesa), o evento é uma realização em conjunto com a prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Agência do Trabalhador e tem como objetivo abrir as portas do mercado de trabalho para pessoas que já atingiram os 50 anos de idade.

“Uma ação pioneira no Paraná, por meio de um trabalho conjunto de segmentos organizados da sociedade visando à oferta de vagas de trabalho na indústria, comércio e setor de serviços, bem como capacitação e orientação profissional direcionada a pessoas com idade acima de 50 anos”, destaca o prefeito Júnior da Femac (PSD).

Ele conta que entre a proposição e estruturação do projeto foram cerca de sete meses de planejamento. “Ao longo desta caminhada a proposta angariou apoio e parceria de empresários, faculdades, associações, sindicatos e diversos outros segmentos organizados da sociedade”, cita o prefeito. “Estima-se que atualmente a cidade tenha um pouco mais de 30 mil trabalhadores nesta faixa etária e com certeza esta ação irá promover mais oportunidades para a reinserção no mercado de trabalho”, justifica Júnior da Femac.

Segundo relata o gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, a captação de vagas na indústria, comércio e setor de serviços foi feita nas últimas semanas. “A adesão ao projeto era esperada, mas a resposta foi ainda mais surpreendente. Recebemos o apoio de 15 entidades e inúmeros empresários que contribuíram para uma expressiva captação das vagas, que resultou em uma lista de mais de 300 vagas de emprego em diversos segmentos econômicos”, informa Leiroz.

Segundo ele, a iniciativa também visa conscientizar o empresariado sobre as vantagens de contratar profissionais que já vivenciaram diferentes cenários. “Da mesma forma que abrir espaço para os mais jovens é uma decisão estratégica, a manutenção ou contratação de profissionais mais experientes também é algo importante, pois a bagagem é um fator preponderante na tomada de decisões, que impactam no dia a dia da empresa, contribuindo para a antecipação de problemas e soluções”, observa o gerente da Agência do Trabalhador.

Membro do Fórum Desenvolve Apucarana e um dos idealizadores do projeto, Luiz Sérgio Hilário, reforça que durante o “Empregabilidade 50+ Apucarana” os trabalhadores interessados em voltar ao mercado de trabalho terão orientação para preparação de currículo, elaboração de perfil profissional, acesso a cursos de capacitação gratuitos e disponibilidade de uma série de outras políticas públicas desenvolvidas pela prefeitura. “Uma iniciativa abrangente, capacitadora e inclusiva, que tem como intuito promover a igualdade e proporcionar oportunidades profissionais para pessoas com idade superior a 50 anos, colaborando para que ocupem lugar de destaque no mercado de trabalho”, diz Hilário.

Durante o evento, os participantes terão acesso ainda à ginástica laboral, aferição de pressão arterial e orientação médica. “No encerramento, será realizado o tradicional Baile da Terceira Idade”, revela Laércio Choratto, também membro do Fórum Desenvolve Apucarana.

Conforme frisa a secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, o projeto, idealizado pelo Fórum e pela Câmara de Ensino Superior de Apucarana (Cesa), foi prontamente encampado pela Prefeitura de Apucarana. “A gestão do prefeito Júnior da Femac já mantém diversos programas e políticas sociais que contemplam o ser humano. Esta ação, para pessoas acima de 50 anos, com certeza vai atingir seus objetivos, contribuindo para a empregabilidade de apucaranenses nesta faixa etária", disse a secretária.

Brasil registra crescimento na contratação de trabalhadores 50+

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência, com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), revelam amadurecimento gradual do mercado de trabalho no Brasil no que tange a contratação de trabalhadores acima dos 50 anos de idade. Em 2006, profissionais nesta faixa etária representavam 12,6% dos postos ocupados. Em 2020, esse índice saltou para 19%: um aumento de 51%. Em números absolutos, o salto, no período, foi de 4,4 milhões para 8,7 milhões de trabalhadores.

O crescimento reflete um fenômeno natural da sociedade: o número de brasileiros com mais de 50 anos subiu 58,8% entre 2006 e 2020, passando de 34 milhões para um total de 54 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

