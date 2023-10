Apucarana anuncia melhorias para o centro de saúde animal

O prefeito Júnior da Femac, de Apucarana, autorizou nesta segunda-feira (16/10) o início do processo licitatório para obras de ampliação estrutural do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa). Os investimentos, que serão realizados com recursos municipais, preveem a construção de mais quatro baias de pós-operatório e uma ampla área de circulação direcionada a prática de atividades físicas dos animais. “A partir do Programa Mais Vida Animal, o volume de trabalho realizado pelo nosso centro, que é referência no Paraná, cresceu muito. Tanto as novas baias, quanto o espaço de circulação são melhorias planejadas para contribuir ainda mais na promoção do bem estar de todos os animais tutelados pelo nosso Cemsa”, observou o prefeito Júnior da Femac. Segundo ele, levantamento preliminar aponta que serão necessários cerca de R$60 mil para viabilizar as melhorias.

O projeto de ampliação, elaborado pela Superintendência de Obras da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), foi apresentado ao prefeito pelo coordenador do Cemsa, médico-veterinário João Pedro Correa. “Com estas obras, agora autorizadas pelo prefeito, passaremos das atuais duas para seis baias de pós-operatório, sanando uma necessidade que se tornou ainda mais urgente a partir da ampliação do programa de esterilização”, disse o coordenador do Cemsa. Segundo ele, o espaço para atividades físicas também vai somar às ações realizadas pelas equipes. “Será um diferencial na promoção do bem estar. Uma ampla área, que será estruturada atrás das baias de alojamento, onde iremos promover – de forma revezada – atividades com todos os animais”, explicou Correa.

O programa – O prefeito Junior da Femac lembra que em 2021 o antigo canil municipal foi transformado em Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e, juntamente, foi implantado o Programa Mais Vida Animal. “O programa proporciona de forma gratuita um atendimento amplo de promoção da saúde animal, sobretudo no resgate e atendimento médico-veterinário a vítimas de atropelamento, violência ou abandono. Além disto, presta auxílio aos protetores independentes, garantindo repasse mensal de ração proporcional à quantidade de animais tutelados”, assinala o prefeito.

De janeiro a setembro deste ano, relata Júnior da Femac, a iniciativa municipal realizou 765 castrações (cães e gatos), repassou cerca de 19 toneladas de ração para protetores independentes, atendeu a 368 denúncias de maus-tratos e efetivou 522 resgates, direcionando tratamento médico-veterinário junto ao Cemsa e também a clínicas conveniadas ao programa. No tocante à doação, no mesmo período, ganharam uma nova família 243 animais, entre cães e gatos.

Onde fica – Localizado na Rua Cristiano Kussmaul, s/n (próximo ao Contorno Sul), o Cemsa atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone de contato é o 3308-1414.

