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ESPORTES

Apucarana anuncia investimentos e projeta centro de ginástica e academia de alto rendimento

Planejamento prevê obras para 2027, entrega de ônibus para transporte de equipes e ampliação do Programa Bolsa Atleta

Escrito por Da Redação
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Apucarana anuncia investimentos e projeta centro de ginástica e academia de alto rendimento
Autor Prefeito Rodolfo Mota e esportistas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana anunciou nesta quinta-feira (20) um pacote de novos investimentos estruturais para fortalecer o esporte local. Além da transformação do ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso, o Lagoão, em arena poliesportiva e do projeto para construção de uma pista de atletismo de padrão internacional, a Secretaria Municipal de Esportes planeja para 2027 a estruturação de um novo centro de treinamento para as escolinhas de ginástica artística e rítmica, além de uma academia com equipamentos voltados a atletas de alto rendimento.

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O anúncio dos novos investimentos estruturais no esporte foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota nesta quinta-feira (20/08), no gabinete municipal, durante encontro com técnicos e atletas campeões de diversas modalidades, entre elas atletismo, handebol, voleibol, futsal e futebol de campo, kung fu, ginásticas rítmica e artística. Ao lado do secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, o prefeito parabenizou a todos pelas conquistas recentes em competições regionais, estaduais e nacionais, onde representaram Apucarana, destacando o orgulho da gestão com os resultados obtidos. “Temos uma geração muito talentosa em Apucarana e estamos trabalhando para dar condições para que esses atletas possam continuar treinando, competindo e levando o nome da nossa cidade cada vez mais longe. Voltamos a ser celeiro de talentos. Agradeço a cada professor e técnico que prepara cada um desses atletas campeões e, principalmente, a cada pai e a cada mãe que confia neste trabalho realizado pela prefeitura”, disse o prefeito.

Rodolfo Mota também destacou a presença de atletas bolsistas do Programa Bolsa Atleta Municipal, iniciativa implantada no primeiro ano de gestão, que concede incentivo mensal de R$600 a título de ajuda de custo, e citou ainda a aquisição de um ônibus novo, no valor de R$ 790 mil, adquirido via emenda do deputado Federal Felipe Francisquini. “Realizamos muitas ações neste pouco mais de um ano e oito meses de mandado e, posso afirmar que 2027 será um ano de obras. Dentro de 60 dias devemos marcar a inauguração da arena poliesportiva do Lagoão, que terá quadra com medidas oficiais e piso modular, assentos com encosto, nova pintura, entre outras novas benfeitorias. Também está avançado o projeto para que tenhamos no Lagoão uma pista de atletismo de padrão internacional, estimada em R$ 5 a 6 milhões, a ser executada em etapas. Os recursos iniciais de R$ 1,2 milhão, provenientes de emenda da deputada federal Luisa Canziani, já estão garantidos e permitirão o início da primeira fase. Paralelo a isso, nossa gestão também trabalha na estruturação de um novo centro de treinamento voltado às escolinhas de ginástica artística e rítmica com um espaço moderno que substituirá a estrutura atual, de cerca de 40 anos, e na montagem de uma academia de alto rendimento, com equipamentos específicos prioritariamente destinados aos atletas”, detalhou o prefeito.

De acordo com ele, o planejamento atual vai muito além de apenas organizar competições ou entregar equipamentos pontuais. “O papel do poder público é criar as condições para que esse talento possa crescer. Temos atletas talentosos, professores comprometidos, técnicos dedicados e famílias que apoiam. Queremos com esses e outros projetos que estamos buscando viabilizar, construir uma estrutura permanente para o esporte de Apucarana”, concluiu Rodolfo Mota.

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O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, também parabenizou a todos os professores, técnicos e atletas pelos resultados. “Vocês representam Apucarana de forma digna e importante, e podem ter certeza de que vamos continuar trabalhando para ampliar o esporte, descentralizar as oportunidades e fazer com que cada vez mais crianças e jovens tenham acesso à prática esportiva em nosso município”, disse o secretário.

Na sua avaliação, todos fazem um trabalho fundamental para que o esporte aconteça em Apucarana. “Hoje temos o credenciamento de professores que nos permite chegar mais perto das comunidades e descentralizar o esporte. Graças à visão e apoio do prefeito Rodolfo Mota, estamos chegando em lugares onde antes não conseguíamos chegar”, disse Marchi, enaltecendo o trabalho dos servidores da secretaria. “Agradeço aos servidores que trabalham nos bastidores. Muitas vezes eles não aparecem na foto, mas estão ali fazendo todo o trabalho necessário para que uma viagem aconteça, para que uma competição seja organizada, para que o atleta consiga sair de Apucarana e representar o município”, concluiu o secretário.

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